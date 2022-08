Hernán Torres: “El arbitraje de hoy fue perverso, nos han pitado ocho penales en nueve fechas”

Después del marcador adverso 2-1 de Tolima frente a Junior, en la noche de este domingo en el estadio Metropolitano de Barranquilla; tal y como se esperaba se vinieron unas duras declaraciones del profesor Hernán Torres por el tema arbitral. Y es que el VAR intervino para validar un penalti y posteriormente el árbitro Carlos Ortega expulsó a dos jugadores de los tolimenses.

Por eso, el estratega comenzó diciendo que “el partido lo planificamos como lo vieron en el primer tiempo. En el segundo ustedes vieron todo lo que pasó en la cancha, y así es muy difícil, en nueve juegos nos han cobrado ocho penaltis, es muy difícil, complejo. No soy de los que me quejo del árbitro, pero así es difícil, fue un arbitraje perverso, no voy a excusarme, no voy a opacar el triunfo del Junior, pero eso desmotiva y le quitan el ritmo de juego al visitante que fuimos nosotros”.

Acá más declaraciones de Hernán Torres:

*No opinar más para no salir perjudicado

“Contra La Equidad me cobraron dos penaltis que no existieron, y el VAR como que se enojó hoy y me pitó otro penalti. Entonces yo qué voy a opinar, si sigo hablando mal, me van a dar más pito, entonces por eso me quedo callado”.

*Sus dirigidos hicieron su trabajo

“El equipo hizo un planteamiento importante, el empate les dio un poquito de aire, luego llegaron las jugadas dudosas. Somos personas y nos equivocamos, no estamos opacando el triunfo del Junior, pero esas cosas complican”.

*Lo que hay por mejorar en el Tolima

“Mejorar la definición, hoy tuvimos dos o tres palos en el arco rival, no entraron, la situación que estamos viviendo es eso, y nos llegan una o dos veces y nos marcan”.

*Lo que le disgustó del arbitraje en Junior vs Tolima

“Amarillas, cortó el juego, faltas, faltas en contra. Para mí no fue penalti, el arquero va y puñetea el balón, por inercia baja el brazo, no puede quedarse parado como la estatua de la libertad. La expulsión de Julián Quiñones no es expulsión, se aceleró en ese momento”.