Hernán Torres: “El equipo tuvo entrega y deseo de sacar el partido adelante y empatamos”

Hernán Torres se mostró satisfecho con el trabajo de sus dirigidos en el partido del 2-2 contra Atlético Nacional, este sábado, en el estadio Manuel Murillo Toro, en el partido válido por la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano 2022-II.

“Me quedo con el segundo tiempo del Tolima, se hizo un buen trabajo, gracias a Dios sacamos el resultado en el ultimo minuto, es la voluntad de Él, nunca nos desampara, no nos deja solos. Hicimos el empate, pudimos irnos adelante, cuando mejor estábamos jugando llegó el gol de ellos, pero el esfuerzo, la entrega y el deseo de sacar el partido adelante nos dio la posibilidad de lograrlo”, afirmó de entrada el estratega.

Además, Torres mencionó que los primeros 45 minutos de sus dirigidos no fueron los mejores y así se los hizo saber.

“El Tolima del primer tiempo no es el que estamos acostumbrados, estuvimos imprecisos, perdimos la pelota y contra un equipo como Nacional no se puede regalar la pelota. Pero lo hablamos, les manifesté mis ideas, les manifesté mi desagrado de los primeros 45 minutos”, agregó.

En otro tema, Hernán Torres se refirió a los dos defensores centrales que tuvo este sábado, que fueron Héctor Urrego y Juan Camilo Saiz, quienes llevan pocos días en el equipo.

“Hoy jugaron dos centrales nuevos y contra Nacional y no es fácil. La sortearon de la mejor manera, llevan pocos días de trabajo y hay que ser consciente de las situaciones, pero no hay más”, dijo el DT del Tolima.

Para terminar, Torres mencionó que su figura, Jeison Lucumí, tuvo que salir por molestias y esperan que no sea de gravedad: “Tuvo una molestia, me pidió el cambio, mañana le hacen una ecografía, y justo vuelve y se resiente, esa fue la razón por la que no pudo seguir”.