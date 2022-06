Hernán Torres: "El partido salió como lo esperábamos, fue de mucha paciencia"

Deportes Tolima logró un valioso triunfo sobre La Equidad en el estadio Manuel Murillo Toro por 1-0, resultado que le permite ubicarse en el primer lugar del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. El juego fue válido por la tercera jornada de los cuadrangulares.

Luego del compromiso en Ibagué, Hernán Torres, entrenador del cuadro 'vinotinto y oro' dio sus impresiones de lo que fue el juego y del compromiso que tuvieron sus dirigidos para quedarse con los tres puntos.

"El partido salió como lo esperábamos, La Equidad es un gran rival, juega bien, se para bien y es ordenado, sabíamos que no iba a ser fácil, fue de mucha paciencia, que mejoró mucho en el segundo tiempo, estábamos muy imprecisos, Dios no abrió la posibilidad de poder ganar, el grupo hizo un buen partido. En el segundo tiempo tuvieron la paciencia para romper ese bloque defensivo con la media distancia, la primera la tapó el arquero, y la segunda, la pudimos embocar. Me gustó el segundo tiempo porque hubo más manejo, posesión y se vio el fruto porque pudimos sacar los tres puntos con el gol de Lucumí", dijo en rueda de prensa.

Torres también tuvo palabras para Jeison Lucumí, el autor del gol con el que el 'pijao' suma siete puntos en su zona. "Es un jugador desequilibrante, muy fuerte y muy rápido, tiene buena pegada, es fuerte a la hora de encarar, potente, siempre está haciendo rotación, es importante y ha sido baluarte principal cuando remata los partidos".

Tolima este semestre se ha caracterizado por tener un juego fuerte por las bandas, no obstante, la victoria llegó gracias a una anotación de media distancia, ante esto, Torres respondió: "Como lo he dicho muchas veces, Tolima es bueno por las bandas, en el juego directo, pero también juega por la parte interna como mostró en el segundo tiempo, en buscar las variantes para romper el bloque defensivo de los equipos como se planteó La Equidad, que se paró bien; la media distancia fue recomendado en los entrenamientos previos del partido, comprobar que cuando hay bloques defensivos hay forma de romperlos con la media distancia".

¿Cómo cuando vuelve a jugar Tolima en la Liga Betplay?

El equipo tolimense volverá a jugar el próximo jueves 9 de junio frente a La Equidad, de visitante. El compromiso empezará a las 6:15 de la tarde.