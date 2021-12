Hernán Torres: "El penalti me deja muchas dudas, con este señor siempre perdemos la final"

El penalti, que terminó en gol de Harold Preciado, y que significó el 2-1 del Cali sobre el Tolima, le dejó dudas al técnico Hernán Torres .

“El penalti me deja muchas dudas, le pega primero en el pecho y luego en la mano, con este señor siempre que jugamos una final la perdemos, pero es el fútbol, nos vamos tranquilos, con la conciencia que lo hicimos todos, no fue posible”, afirmó el técnico de los ‘pijaos’ sobre la decisión tomada por el árbitro Alexander Ospina.

Ya sobre el juego, Torres mencionó que “pienso que hicimos un buen primer tiempo, manejamos el juego, hicimos el gol, en el segundo tiempo ellos entraron con ese ímpetu que esperamos, pusieron muchos hombres en nuestra zona, y así consiguieron el gol del empate”.

Por último, y con notable tristeza y decepción, el entrenador del Deportes Tolima cerró la rueda de prensa diciendo que: “Tuvimos un año muy bueno, pero nos faltaron cinco pesos para el peso, debimos ser campeones, no lo conseguimos, en el último partido del torneo, es importante lo que se vio, la campaña fue importante, pero no, perdimos, perdimos lo que queríamos más. Hay un dolor inmenso en el corazón, me voy triste de ver el estadio lleno y no darle esa alegría a mi gente, me tiene golpeado el alma”.