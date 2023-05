Hernán Torres: "En general hemos cumplido los objetivos y las expectativas"

Hernán Torres es uno de los entrenadores del fútbol colombiano que ha logrado hacerse un nombre con destacados pasos por el banquillo de distintos clubes. Su último fue el Deportes Tolima, con el cual logró consagrarse con la tercera estrella del equipo, tras vencer a Millonarios en la final del 2021.

El pasado 24 de abril el experimentado estratega ibaguereño dejó el cargo de entrenador del conjunto 'pijao', por mutuo acuerdo. Y este miércoles habló con el programa 'Blog Deportivo', de lo que fue su paso por el equipo de la 'Ciudad Musical' de Colombia.

"En general hemos cumplido las expectativas. La idea es mantener el trabajo, de conseguir los objetivos que conseguimos, vine a esta institución con los objetivos claros, de ser campeón con el Deportes Tolima, y creo que lo hemos conseguido, campeón en mi tierra, en mi casa, y el equipo que me vio nacer como jugador y como técnico. Me parece que lo logré y le quedé bien a quien me contrató", expresó de entrada.

Y agregó, "hay muchas cosas que uno como profesional vive y no le salen bien, situaciones, momentos y circunstancias, entrar a numerarlas sería un sin fin, por todo lo que se vive en un equipo de fútbol. Eso le queda a uno grabado y queda en la interna para uno poder mejorar y crecer más como profesional y técnico de fútbol".

"Todo lo que le pasa a uno en la vida es una enseñanza para crecer más y más. Uno tiene que hacer evaluación en el último periodo que estuvimos de tres años y medio, y lógicamente hay muchas conclusiones que tenemos que evaluar y quedarnos con los conceptos que queden", complementó Hernán Torres.

Aquí más declaraciones de Hernán Torres:

*Lesiones en Tolima

"El tema de las lesiones es muy complejo, viví una situación que no había vivido. Como líder del grupo y técnico asumo la responsabilidad, junto a mi preparador físico. Pero el cuerpo técnico no puede asumir la responsabilidad de algunas lesiones. Hay muchas cosas en las lesiones que no podemos, ni debemos, asumir nosotros como cuerpo técnico. Yo lo que quiero es irme dejando las puertas abiertas, asumiendo mis responsabilidades, soy responsable de lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Las lesiones son complejas, de ahí para atrás hay muchas cosas que el cuerpo no puede ni las voy a asumir nunca".

*Su forma de ser

"Yo siempre he sido una persona que expresa lo que siente, yo no tengo la intención de faltarle el respeto a nadie. Siempre he sido frentero y digo las cosas que siento, sin maquillarlas, algunos les gusta y a otros no. Pero esa es mi forma de ser y mi carácter".

*El nivel del fútbol colombiano

"El fútbol es competitivo, se están jugando con mucha intensidad. Pienso que lo que están haciendo diferentes equipos, creo que el fútbol colombiano va en alza, está siendo intenso, pero los equipos han respondido y cumplido con las expectativas. Mire como está de apretado el torneo".

*El estado de las canchas en Colombia

"El fútbol se tiene que jugar en buenas canchas, no podemos retroceder en ese aspecto, porque el buen fútbol se juega en buenas canchas. No podemos regresar a lo que pasaba hace 10 años".

*Mensajes de apoyo tras su salida del Deportes Tolima

"Me sorprendió mucho la cantidad de mensajes que he tenido, varios jugadores que dirigí me han agradecido y dado su mensaje de apoyo y por eso estoy tranquilo. Cuando uno se siente apoyado por los jugadores que dirigió eso a uno le da alegría y satisfacción".