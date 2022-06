Hernán Torres: “Esta final es otra historia nueva; Nacional y Tolima quieren ganarla”

Hernán Torres está mentalizado en ganar un título más dirigiendo al Deportes Tolima pero sabe que su rival, Atlético Nacional, no será fácil, y también saldrá a buscar el trofeo.

“Es otro partido, otra historia nueva, los dos quieren ganar, así que es un partido nuevo. Nacional por eso está en la final, porque ha hecho bien las cosas, como lo dije antes, me preocupa su parte ofensiva, defensiva, sabemos que no va a ser fácil. Vamos a disputarlo, es una historia nueva y ambos equipos lo quieren sacar adelante”, afirmó de entrada en rueda de prensa, este martes.

Acá más declaraciones de Hernán Torres:

*Ausencia de Jeison Lucumí por un duelo familiar

“Anoche le dieron la noticia que su abuela había fallecido, le costó mucho, tuvo que irse, está en Cali. Le dije que él tomara su decisión, veremos si alcanza a llegar o no, ya este miércoles al mediodía sabremos si puede o no estar”.

*El éxito del Tolima

“El éxito de lo que ha conseguido el Tolima es el trabajo en equipo, un grupo humano comprometido”.

*Las finales, un espectáculo

“La fiesta que se va a vivir es una fiesta deportiva de fútbol, acostumbrado este estadio a eso, la hinchada de Nacional va a apoyar a su equipo, así como a nosotros en Ibagué nuestros hinchas. Cada uno puja por ganar, es un buen escenario, espero que las cosas salgan bien. Nosotros vamos a dar lo mejor, no nos ahorraremos nada”.

*El plantel del actual Tolima

“Yo he dirigido buenos planteles, ahorita no puedo decir que Tolima es el mejor, porque estaría menospreciando el de Millonarios, Medellín, América, Melgar. Siempre he tenido buenos grupos humanos”.

