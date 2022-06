Hernán Torres: “Este equipo del Tolima ha sido humilde, calladito, trabaja y consigue resultados”

Hernán Torres logró llegar a una final más con su Deportes Tolima y por eso se sintió agradecido y orgulloso por sus dirigidos, tras el 1-0 sobre Envigado, este jueves, en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

“Primero agradecerle a Dios que es el que nos provee, nos da ideas, conocimientos, toda la sabiduría y más con un grupo tan comprometido como el que tengo acá. A la afición decirle que tiene un grupo unido, luchador, ganador y que quiere seguir logrando cosas. Acá hay un grupo muy metido, con jugadores que se recuperan para jugar y que vienen de la mejor manera. Que juegan con dolores, hacen lo que sea para jugar”, afirmó de entrada el estratega, en rueda de prensa.

Por la misma línea, Torres destacó la labor que ha hecho sus jugadores, sus acompañantes en el cuerpo técnico, para conseguir un logro más en este proceso en el Tolima.

“Tres finales seguidas en la Liga, una en la Copa y una en la Superliga del fútbol colombiano, vamos cinco. Este es un trabajo en equipo, no solo yo soy sabio, eso es mentira, acá hay un grupo humano fuerte. Acá todos luchan, partido a partido sacan los resultados, hemos vivido muchas dificultades y siempre se recuperan a esas dificultades. Este equipo ha sido humilde, calladito, trabaja y consigue resultados”, aseveró el entrenador.

Para finalizar, Hernán Torres se refirió a la gran cantidad de encuentros que alcanzó dirigiendo al cuadro ‘pijao’, y por lo que fue ovacionado por la hinchada.

“Es un orgullo como tolimense dirigir 400 partidos en el equipo, soy ibaguereño a mucho honor y orgullo, me siento feliz, satisfecho porque como tolimense estoy acá como un técnico consolidado. No es fácil llegar a esa cifra, y más que me hayan reconocido”, terminó el 'profe' Hernán, como lo conocen sus allegados y sabiendo que su historia puede crecer en caso de llegar a ser campeón en el duelo con Nacional, en la finalísima del balompié de nuestro país.