Hernán Torres: "Esto es una final y si se equivoca, el rival le cobra; cometimos errores garrafales"

Deportes Tolima no mostró su mejor versión, este miércoles, y cayó derrotado 3-1 contra Atlético Nacional en el marco de la ida de la gran final de la Liga del fútbol colombiano 2022-I, en el estadio Atanasio Girardot.

Justamente, al acabar el compromiso, el entrenador Hernán Torres atendió a la prensa y no ocultó su frustración por los errores cometidos por sus dirigidos en el campo de juego.

"Esto es una final y si se equivoca, el rival le cobra, y más contra Atlético Nacional. Aprovecharon los errores nuestros en los tres goles. La gente está celebrando, hay que dejarlos celebrar, faltan 90 minutos, pero están celebrando su trabajo, sacaron adelante su partido. Cometimos errores garrafales y nos cobran, ahora esperamos el partido en Ibagué", aseveró de entrada.

A pesar de la derrota, el estratega de los 'pijaos' dejó claro que no han perdido el título todavía y que en Ibagué, el próximo domingo, saldrán a luchar para igualar y ganar la serie contra los paisas.

"Esto no ha terminado, la diferencia es de 2-0, faltan 90 minutos. Hemos demostrado que no somos un equipo que no se vence y no se rinde, vamos a dar la vida si es necesario en la cancha, vamos a darlo todo", añadió.

A Hernán Torres le cuestionaron por los cambios realizados en la segunda mitad y que no surtieron el efecto esperado, pero para el director técnico eso no influyó de mala manera en el partido.

"No creo que se le haya dado un giro en el partido, nuestros errores fueron muy crasos, los que entraron no influyeron para mal. Nacional es un grande y no se le pueden dar esa ventaja y se llevaron los tres puntos, ese es el fútbol, esperamos conseguir el objetivo", agregó.

Uno de los temas que, seguramente, darán de qué hablar en los próximos días será el de la inclusión de Giovanni Moreno en la plantilla de Nacional, luego de que la Dimayor le suspendiera la sanción que tenía en su contra.

"Eso le corresponde al departamento jurídico de Tolima, no sé qué vaya a suceder, pero estamos en Colombia y acá pasa de todo", dijo Torres.

Otro de los puntos grises en el Tolima fueron los errores puntuales del arquero Alexander Domínguez. El entrenador defendió a su jugador y recordó los buenos momentos que ha tenido en Tolima.

"Somos seres humanos, así como se equivocó hoy, nos salvó en la Copa Libertadores, tuvo una mala noche y eso es normal, es un excelente arquero, no estuvo en su noche, es un grupo, así como él se equivocó, los demás también lo hicieron", concluyó.