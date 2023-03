Hernán Torres: "Estoy tranquilo porque hago mi trabajo, creo en este grupo y seguiremos luchando"

Deportes Tolima no pudo mantener el resultado a su favor y en el último suspiro Pereira le igualó el compromiso a un gol. Los dirigidos por Hernán Torres hicieron un buen planteamiento en el Hernán Ramírez Villegas, pero al final una desatención les terminó costando los tres puntos.

Luego del compromiso en la capital de Risaralda, el DT tolimense dio sus impresiones en rueda de prensa. Destacó la labor de los suyos pese al resultado final.

"Pienso que el Tolima hizo todo para ganar el partido, que se paró bien, en el primer tiempo tuvimos dos o tres opciones de gol para liquidar el partido, pero no lo hicimos y perdonamos al rival y en una jugada de pelota quieta, otra vez, y en un rebote nos empatan en el último minuto. No sé si es justo o no es justo, pero en el fútbol no es justicia sino es hacer los goles y que no se los hagan a uno. Hicimos un gol, pero no nos alcanzó, nos empataron en el último minuto, pero tengo que rescatar, el orden y la actitud que tuvo nuestro equipo", afirmó de entrada Torres.

A renglón seguido habló un poco del módulo táctico que utilizó en los minutos finales del duelo.

"Faltaban ocho minutos cuando cambié el módulo, comenzaron a levantar muchos centros, ya tenía que cerrar el partido y controlamos, pero desafortunadamente nos equivocamos y en una acción de ataque nos contraataca el arquero con un pelotazo largo y viene la jugada de pelota quieta que desequilibra y queda un rebote y la puntean para empatar el partido", prosiguió el estratega del Tolima.

Más declaraciones de Hernán Torres:

*Por qué varió el día de hoy, decayó Tolima en el complemento

"No es que se caiga el equipo, es lo que hace el rival, también doblega esfuerzos para tratar de empatar el partido, qué hace uno, armar un módulo para poder controlar el rival y atacarlo como lo hicimos. En el primer tiempo tuvimos una presión alta, a veces nos salían jugando, perdíamos muy fácil la pelota. Teníamos que hacer posesión de la pelota, Tolima tuvo la pelota más que en el primer tiempo, eso no es bajarle el ritmo el juego ni al partido".

*La hinchada dice que no más Hernán Torres...

"En cuanto a lo que usted dice que la hinchada dice que hasta cuándo Hernán Torres, pues eso lo decidirán los dueños del equipo. La hinchada tiene que estar indispuesta porque no se gana y yo le hallo la razón de que siempre cuando el equipo no funciona o no consigue los resultados siempre el técnico es el culpable y esa la verdad del fútbol. Estoy tranquilo porque estoy haciendo mi trabajo con honestidad con transparencia e intensidad, si no estuviera trabajando estaría preocupado, pero con lo que estoy haciendo, creo en este grupo, en estos jugadores que tenemos y seguiremos luchando".

*El módulo táctico, por qué lo cambió al final

"Creo que Tolima hizo un partido importante y una aptitud. A veces me critican porque mantengo con un solo módulo y hoy (domingo) cambio los módulos y tampoco... Cambio el módulo para sacar el resultado, tenía que cerrar el partido, ¿íbamos a seguir abiertos?, un rebote de pelota quieta es difícil. A Pereira no puedes atacarlo como loco, tengo que ser inteligente y tomar decisiones, al final y a cabo los técnicos estamos para eso y esas decisiones no les gusta a la gente. Hasta ahora soy el técnico y tomo los decisiones, seguiré trabajando y luchando".