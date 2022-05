Hernán Torres: "Hay que mejor día a día, este equipo no se relaja, no se conforma"

Deportes Tolima logró este sábado una victoria bastante importante en el inicio de los cuadrangulares en el Grupo B, luego de imponerse 1-4 al Envigado en el Polideportivo Sur, en un compromiso que estuvo colmado por la lluvia, expulsiones y lesionados.

Para este cotejo en territorio antioqueño, Hernán Torres, entrenador del cuadro de Ibagué, utilizó una nómina alterna, debido a que a mitad de semana habían cumplido un duelo de Copa Libertadores frente a América Mineiro. Pese a esto a y a los inconvenientes por la cancha mojada, el Tolima se llevó un buen botín.

“Buscamos una nómina alterna, pero un equipo que hemos rotado, que tiene ritmo de competencia, que también ha trabajado en el torneo pensando en lo que va a ser el miércoles (Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro). Llovió, se puso la cancha difícil, tratamos de cuidar a Lucumí que puede ser uno de los posibles para que pueda estar en Brasil y le dimos quince minutos a Ibargüen, Mosquera y Cataño, se manejaron las cargas. Esperemos que nos recuperemos porque la cancha estuvo complicada e inclusive peligrosa para los dos equipos”, dijo de entrada Torres en charla con los medios de comunicación luego del compromiso.

Si bien Tolima ganó 1-4 a Envigado sufrió varias bajas durante el cotejo, primero por lesiones y luego por expulsión. Juan Fernando Caicedo dejó el duelo tras su gol y en su lugar ingresó el paraguayo Gustavo Ramírez, pero éste también salió con molestias. Michael Rangel, quien tomó de éste último tampoco pudo continuar por ver la tarjeta roja. Los de Ibagué usaron los tres delanteros que tenían disponibles en cancha.

“Fue complejo porque Caicedo tuvo una contractura en el gemelo, una contractura muscular y vino y nos avisó, era tomar los correctivos, que saliera para que no se fuera a ‘reventar’, vamos a ver en el hotel, el médico le va a realizar unas pruebas para ver si puede o no estar para Brasil; el paraguayo (Gustavo Ramírez), se ‘rompió’, pero el médico me da el visto bueno para que pueda estar. Lo de Rangel, pues lo expulsaron, tuvimos que utilizar a los tres delanteros porque se lesionó primero Caicedo, luego la ida de Ramírez y Rangel. Son situaciones que pasan en el fútbol y nos pasó a nosotros, por fortuna los muchachos que estuvieron en la cancha dieron todo para sacar el partido adelante”, continuó.

Tolima es uno de los equipos que mejor juega de visitante, ya que lleva 14 partidos sin perder en todas las competiciones, y sólo, una derrota en los últimos 30 juegos. Ante esto, Hernán Torres sostuvo que es trabajo de equipo, pero que no se conforman y van por más.

“Primero Dios es el que nos permite estas bendiciones y las vivencias que estamos teniendo, tratamos de hacer las cosas bien, es el trabajo de nuestros jugadores, tanto de local como de visitante ha sido complejos, pero también hemos ganado de local. Tenemos la paciencia necesaria para desquebrajar todas esas situaciones y dificultades que tiene el rival. De visitante han sido más fluido, más claras las cosas, se han presentado los espacios”, agregó.

También tuvo palabras para Envigado, un rival que Torres calificó como una buena escuadra. También destacó el trabajo de sus dirigidos.

“Envigado es un gran equipo, les perjudicó mucho las expulsiones, un partido de fútbol en estas instancias es muy complejo las expulsiones y ellos tuvieron dificultades en ese aspecto, pero esto es el futbol, el juego, hay que mejor día a día, este equipo no se relaja, no se conforma, siempre lucha por buscar cosas mejores, tenemos grandes objetivos y esperamos que podamos conseguirlos”, concluyó.