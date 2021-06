Hernán Torres: "He ganado varios títulos, pero este, con Tolima, es el más especial de mi carrera"

Batacazo en Bogotá. Deportes Tolima le amargó la fiesta a Millonarios, en su propia casa. Con doblete de Juan Fernando Caicedo, los 'piajos' dieron vuelta a la serie y se coronaron campeones, sumando la tercera estrella de su historia. Frente a ello, el técnico Hernán Torres habló, en rueda de prensa, donde no ocultó su felicidad.

¿Cómo analiza el partido de vuelta?

"Era un partido difícil y más cuando empezamos perdiendo. Por fortuna, los cambios funcionaron. Todos los jugadores estuvieron conectados y airosos después de los que pasó en el partido de ida, sobre el final. Nuestros jugadores ganaron hoy. El mérito es de ellos, dejaron el corazón en la cancha"

¿Qué tan difícil fue la consecución de este campeonato?

"Gracias a Dios, pudimos conseguirlo. Es un trabajo y esfuerzo de todo el grupo. Luchamos y bregamos todo el torneo con los problemas que tuvimos a lo largo del semestre, en especial por las lesiones de los centrales, luego los volantes, pero nos sobrepusimos y lo sacamos adelante"

¿Qué significa este título?

"Estoy muy feliz. Uno de los logros más felices, de mi carrera, es este. La honra para Dios. He tenido varios títulos y en varios países, pero este fue muy especial, me hizo demasiado feliz haber ganado"

¿Cómo lo vivió y qué decirle a Tolima, club donde se formó?

"Dios me dio equilibrio. Ya no existe el Hernán Torres explosivo y peleador. Tengo humildad y madurez. Me formé como futbolista, luego fui a otros equipos, volví como preparador de arqueros, después asistente técnico y ahora, técnico. Le debo todo al club. Soy un agradecido"