Hernán Torres: "Me tiene preocupado todo lo que pasa en Deportes Tolima; es un momento difícil"

Deportes Tolima no la pasa nada bien en la Liga II-2022 del fútbol colombiano. Este sábado 13 de agosto, perdió 2-1 frente a Independiente Santa Fe, y se ubica en la parte baja de la tabla de posiciones. Sobre ello, el entrenador del equipo 'pijao', Hernán Torres , habló en rueda de prensa.

Allí, no solo se mostró autocrítico por el momento que atraviesa el club, sino que también mostró una gran preocupación. Asimismo, dejó claros los puntos que le han gustado, poco a poco, del equipo. Por último, se refirió a los penaltis que se le sancionaron a Santa Fe, por intermedio del VAR.

¿Qué balance hace del partido?

"Así ha sido en estos partidos, con cinco o seis opciones claras de gol, pero no hay definición. No se consolida todo lo que se está creando. Mejoramos en el segundo tiempo porque, en la parte inicial, no estuvimos bien. Cuando el VAR decide es por algo, tengo que ver las jugadas, pero habrá sido por algo. Hay que seguir trabajando y mejorando, estamos en un momento difícil y complicado, donde no anotamos, pero sí nos convierten".

¿Qué le preocupa más?

"Me tiene preocupado todo porque no solo es la zona defensiva, sino también la parte ofensiva y los resultados no se dan. Estamos trabajando día a día, aprovechando al máximo cada instante y nos vimos un poco más sólidos, tomando fuerza y presencia, pero hay que seguir trabajando; ojalá que la victoria llegue lo más pronto posible porque se está luchando para conseguir ello".

¿Cuáles son sus palabras para el hincha?

"Estamos trabajando en la definición para que el jugador tenga más seguridad y esperamos mejorar. Al hincha, sé que está preocupado, pero, como lo dije, la preocupación es de todos porque no arrancamos, no hemos encontrado ese club sólido, profundo, con garra. Estamos en la reconstrucción para volver al nivel que queremos lo antes posible".

Hernán Torres, entrenador del Deportes Tolima. Cortesía: Dimayor

¿Cuándo juega Tolima en la Liga Betplay?

El próximo domingo 21 de agosto, a las 7:40 de la noche, por la fecha ocho de la Liga II-2022 del fútbol colombiano, Deportes Tolima recibirá a La Equidad, en el estadio Manuel Murillo Toro

