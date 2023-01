Hernán Torres: "No podemos pretender que en el primer partido seamos un 'relojito'"

Deportes Tolima inició la liga del fútbol colombiano I-2023 con buen pie, luego de hacer respetar su casa, el Manuel Murillo Toro, en donde venció por 2-1 al América de Cali. Tras el buen triunfo de sus dirigidos, Hernán Torres, estratega del 'vinotinto y oro', dio sus impresiones en rueda de prensa.

De entrada, Torres felicitó a sus jugadores por no rendirse frente a los vallecaucanos, aseveró que hay cosas por mejorar, pero con el paso de los partidos su equipo irá encontrando su idea de juego.

"Es una linda victoria para la honra de Dios, tuvimos unas eventualidades como poner a Esparragoza (Carlos) como lateral derecho, tengo que rescatar ese sacrificio de ellos y la disposición que tuvieron, pienso que cumplieron y lo hicieron de la mejor manera posible. Hay que felicitar al grupo humano, a nuestro jugadores que no declinaron, que buscaron la posibilidad de ganar, del arco rival, buscando estar en la zona del rival, haciendo posesión; por momentos lo perdimos. Es el primer partido, vamos bien, hay cosas por corregir y demostrar, pero eso lo va ir dando la competencia y el día a día. Muy contento por el grupo que tenemos, armamos un grupo humano para competir y para luchar y ser protagonista como lo ha sido Tolima en todos los torneos que ha participado", dijo de entrada Hernán Torres.

Otras declaraciones:

*Sobre el rendimiento de Cristian Trujillo

"Es un jugador muy constante, que se ha consolidado en aquella posición, ahora está más atrevido en salir, generar y producir con técnica, es un jugador que cada día crece como futbolista, estamos muy contentos con su trabajo".

*El buen acompañamiento de la hinchada:

"Estoy sorprendido el día de hoy (jueves), primer partido y las tribunas casi llenas, eso es importante, nos ayuda mucho, nos motivó, no es lo mismo jugar con el estadio desocupado, que con el estadio lleno, gracias a Dios se fueron contentos, sino estuviéramos todos frustrados".

*Declaró que no iban a ser "un relojito".

"Creo que hicimos un buen juego, para ser el primer partido siempre hay baches, como en el segundo tiempo que decaímos, nos enfrentamos a América, con un equipo de buen pie, de buenos jugadores, no podemos pretender que en el primer partido seamos un 'relojito', pero el equipo retomó la pelota y conseguimos el segundo gol. Tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas por corregir, en el primer partido no íbamos a ser un 'relojito'".

*Decisiones de no poner a Léider Riascos

"Son decisiones que tomo, a veces me equivoco otras veces no, pero las decisiones las tomo por el bien del grupo, por el Deportes Tolima, este es un trabajo en equipo, no individual; los hombres pasamos y las instituciones quedan. Por fortuna, ganamos, a veces se acierta. Léider (Riascos) es un jugadorazo".