Hernán Torres: "Nos van a matar, Tolima tiene 11 jugadores lesionados; el equipo está cansado"

Uno de los temas que ha dado de qué hablar en el fútbol colombiano es la proximidad que hubo entre el primer semestre y el segundo de la Liga local en este 2022. El 26 de junio, Atlético Nacional se coronó campeón y el pasado jueves 7 de julio ya inició el nuevo campeonato.

Por lo que el tiempo de descanso entre una liga y otra fue de alrededor de dos semanas aproximadamente. A eso, hay que sumarle que equipos como Tolima y Cali tuvieron participación en los octavos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, respectivamente.

Justamente, el 'pijao' igualó a un gol con Independiente Medellín en el Manuel Murillo Toro en la primera jornada de la Liga del fútbol colombiano 2022-II. Al finalizar el partido, Hernán Torres, entrenador de los tolimenses, dejó su mensaje al respecto.

"Nos van a matar, nos van a matar. En estos días vamos a salir con siete, con seis y 'peladitos', porque el recurso se está acabando. Tengo 10 o casi 11 lesionados y no sé los que dirigen esto qué van a hacer con nosotros. Nos quieren matar, fundir a punta de todo esto. Llegaremos hasta donde nos den las fuerzas y podamos", indicó el DT.

Además, agregó que "el equipo está cansado, llevado, con un estado de ánimo complicado, difíciles, lesionados... Y cada dos días juegue, juegue y no pasa nada con Tolima. No estoy sacando disculpas, perdóneme, pero a mi equipo lo veo fundido y liquidado. Seguiremos hasta cuando Dimayor quieran fundirnos".

Y, para concluir, aseveró: "El viernes en la noche, una persona me dijo que me ponía cuatro partidos para que me sacaran. Así me dijo. Pero con la demostración de estos muchachos, lo que pusieron, es impresionante. Porque a veces esos comentarios, esos ires y venires, le quedan a uno cavilando... Pero no tengo problema, yo no soy un técnico de estómago, el día que tenga que irme me voy".