Hernán Torres pidió explicaciones: "¿Por qué anularon el gol?, ¿Cuál fue el motivo?, fue legítimo"

Atlético Nacional derrotó a Deportes Tolima, por la mínima diferencia, y una de las grandes polémicas del juego la protagonizó Carlos Ortega, tras anular un gol a los visitantes.

Todo ocurrió cuando, Aldair Quintana tropezó con un rival, en su propia área, soltó la pelota y los 'pijaos' mandaron a guardar la pelota, pero el juez invalidó todo por una falta sobre el guardameta, la cual revisó el VAR y avaló la decisión del central.

"¿Por qué anularon el gol?, ¿Cuál fue el motivo?, fue un gol legítimo, fue un error craso del señor Ortega, no desmerito el triunfo de Nacional, pero fue un gol legitimo por donde se quiera, respeto a los árbitros, pero esos errores desestabiliza todo el planteamiento", expresó de entrada Hernán Torres, en la conferencia de prensa.

El entrenador de los ibaguereños, agregó que: "No jugamos bien el primer tiempo, Nacional se jugaba la vida y nosotros ahí...en la segunda mitad hicimos unos cambios para mejorar, y eso se logró, pero no conseguimos el resultado, tuvimos opciones pero no las concretamos".

Sobre el final de la rueda de prensa, el estratega volvió a tocar el tema de la sanción en contra de su equipo y dejó claro su pensamiento.

"Estoy sorprendido con lo de hoy, no me gusta meterme con los árbitros, son seres humanos y hay que respetarlos, tal vez esté equivocado, pero desde mi punto de vista, fue un error primario", concluyó.