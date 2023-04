Hernán Torres preocupado por las lesiones en Tolima: "Estamos es en modo estire y compita"

En Ibagué y con su hincha alentando, Deportes Tolima jugó bien, pero desperdició muchas opciones de gol y terminó cayendo frente al Junior de Barranquilla. Antes los medios de comunicación, el técnico de los 'pijaos', Hernán Torres habló sobre el resultado y el estado físico de sus dirigidos.

Deportes Tolima tiene 15 jugadores lesionados y el DT ha tenido que armar con las uñas el once titular en los últimos juegos. "Estamos muy preocupados por ese tema donde se lesionan y a este paso nos va toca jugar con diez o nueve jugadores o 'pelaos' de la sub 20. Hemos hecho una evaluación del cuerpo técnico, médico, todo lo que estamos haciendo y estamos buscando en qué se está fallando, menos mal que en este partido no salió nadie lesionado porque en cada partido salen dos o tres y son de dos o tres meses de incapacidad. La verdad estoy preocupado y no sé cómo solucionar el problema, hemos bajado totalmente las cargas de trabajo, estamos compitiendo y no más, estire y compita", dijo el estratega.

Luego, expresó que todavía tienen chances y que van a dar la pelea por clasificar a la siguiente fase, pues "nos quedan 12 puntos y hay que ganar cuatro partidos mínimo, la tabla está muy apretada tanto para los de adelante como los de atrás, octavo y décimo están a uno o dos puntos. Nos faltó el gol hicimos todo, pero faltó eso para obtener un mejor resultado".