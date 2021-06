Hernán Torres se ilusiona con la final: “Tenemos todas las posibilidades de clasificar”

Deportes Tolima igualó 1-1 con La Equidad, este jueves, por la semifinal de ida de la Liga Colombiana. Hernán Torres, técnico ‘pijao’, atendió a los medios de comunicación al término del juego.

“Tenemos todas las posibilidades de clasificar. Me gustó que a pesar de tener un hombre menos, el equipo pudo aguantar y lo que no me gusto fue que perdimos mucho la pelota”, analizó el estratega.

Por otro lado, Torres también se refirió al cuadro ‘asegurador’ y lo llenó de elogios.

“Equidad es muy fuerte en su planteamiento táctico, en la pelota quieta, en los contraataques, son agresivos en la mitad de la cancha y por eso nos empataron. Hoy me gustó el equipo en la parte ofensiva”, señaló el estratega ‘pijao’.

Publicidad

Tolima y La Equidad se volverán a enfrentar el próximo lunes, en lo que será la semifinal de vuelta por el rentado nacional. El compromiso, pactado para las 7 de la noche, se disputará en el estadio Metropolitano de Techo.