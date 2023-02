Hernán Torres: "Si se mejora o empeora, Deportes Tolima no se va a meter con los árbitros"

"Cuando uno pierde hay fallas por todo lado y esa es la ley del fútbol, cuando no se tienen los resultados positivos comienzan los errores por todo lado y todo el mundo falla, empezando desde el técnico, este es el juego, este es el fútbol", así comenzó este domingo su intervención con los medios de comunicación Hernán Torres, DT del Tolima, tras la derrota 1-2 frente al Cali en el Manuel Murillo Toro.

A renglón seguido, el estratega del conjunto tolimense hizo su análisis del desempeño de los suyos contra los 'azucareros' y se refirió a la jugada del primer penalti que le pitaron a los caleños, que para Torres, fue bastante dudoso.

"Me parece que fue un partido bien llevado en el primer tiempo donde hicimos un buen trabajo, donde tuvimos opciones de gol y convertimos un gol, luego llega la jugada dudosísima del penalti, dudosísima, el juez la determinó y llegó el empate de ellos, ahí comenzamos a bajar un poco el ritmo y la intensidad. En el segundo tiempo estábamos llevando bien las cosas, llegó el otro penalti que ese sí me pareció más claro que el primero, fue tapado y tuvimos un aire cuando lo atajó Cuesta y la expulsión nos complicó y el Cali nos hace gol de pelota quieta. El penalti es totalmente dudoso para mí; dos hombres menos, tratamos de tomar decisiones para buscar el partido, lo teníamos controlado, pero es el fútbol, en dos o tres minutos cambia la historia", prosiguió.

Otras declaraciones de Hernán Torres

*Bastantes lesionados en el Tolima

"Es lógico que estemos preocupados, por eso hemos bajado la intensidad en el trabajo, esta semana fue tranquila sin intensidad, sin tantas cargas de trabajo, en todos los equipos se está lesionando la gente y como cuerpo técnico estamos preocupados en esto y no nos va a pasar lo del torneo pasado, si tengo que frenar, lo freno".

El árbitro afectó en el partido...

*"No quisiera comprometerme con esto, con el árbitro, me disculpa, no quiero tocar el tema del árbitro, ellos tienen sus evaluadores. Una época yo peleaba mucho con los árbitros y eso es peor, allá verán ellos qué hacen, si siguen haciendo lo que están haciendo, si se mejora o empeora, nosotros, Deportes Tolima, no se va a meter con los árbitros".

*El balance general del juego

"Llegaron los sucesos, el penal, la expulsión, como equipo no la pudimos suplir y por eso nos llevamos el resultado adverso. Triste, complejo, era un duelo muy importante porque queríamos sumar los tres puntos, quedamos con cinco, estamos en deuda en puntos, pero somos conscientes que tenemos un grupo humano trabajador, competitivo y que ojalá fluya en fútbol como en el primer tiempo. Sé que hay sinsabores y angustia por la derrota, pero es el fútbol".