Hernán Torres, tras juego con Millonarios: "Tolima hizo un gran trabajo, se comportó a la altura"

"La verdad es que seguimos competiendo, vamos con ese ritmo de competencia que hablábamos al inicio del torneo. Me parece que el equipo hizo un gran trabajo, enfrentamos a un gran rival, un equipo muy querido como es Millonarios, el equipo se comportó a la altura", así inició la rueda de prensa este miércoles Hernán Torres, entrenador del Deportes Tolima, luego del empate 1-1 con el 'embajador' en el Murillo Toro.

El estratega del conjunto 'pijao' hizo un gran planteamiento táctico y en buena parte del segundo tiempo llevó a los dirigidos por Alberto Gamero a defenderse y si no fuese por las grandes intervenciones de Juan Moreno en la portería hasta hubiesen salido vencedores del duelo pendiente de la cuarta fecha de la Liga I-2023.

"Lo de la lectura es relativo, a veces se atina o no, los técnicos dependemos de los jugadores, no es que seamos sabios. A veces uno lee bien el juego y sale mal, lo que hay que resaltar es el trabajo de los jugadores, la actitud y la disposición, y este equipo es una familia, que está unida y luchando por un objetivo y poco a poco lo va consiguiendo y trabajando. No me considero un técnico que sea sabio, me dedico a trabajar, le pongo esmero, que mi equipo me comprenda lo que quiero hacer en la cancha, nosotros los técnicos dependemos de los jugadores", aseveró Torres en charla con los medios de comunicación.

Otras declaraciones de Hernán Torres:

*La pelota quieta, el gol de Diego Herazo

"Siempre entrenamos la pelota quieta, no es que sean las armas, hay jugadores que son finos para patear y Herazo ha practicado así como la pateó hoy (miércoles), como patea Guzmán, Junior... En cuanto a la definición de goles, Tolima no se queda en hacer goles, lo que pasa es que nos estaban haciendo muchos goles y en ese aspecto ya nivelamos el tema. Hoy (miércoles) hicimos los dos goles nosotros, pero este equipo ha mejorado en el equilibrio. Gracias a Dios cuento con un grupo humano que asimila lo que planteo en el campo".

*La seguidilla de partidos: Liga y Sudamericana, la rotación...

"Rotar con quién, si tengo 18 jugadores y los demás están lesionados. Me queda Arboleda (19), cómo voy a rotar, ese es el problema, tenemos a siete jugadores lesionados: tres de rodillas y otros que vienen en recuperación. No puedo rotar".

*El público se fue tranquilo con el resultado y usted...

"No me voy tranquilo, me parece que el equipo hizo méritos para ganar el partido. Hoy (miércoles) tuvimos la construcción del juego desde el primer minuto, el arquero tapó, las erramos también. Eso lo lleva a uno a seguir consolidando el trabajo, las ideas y que los jugadores sigan ganando confianza".