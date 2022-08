Hernán Torres: “Yo me voy del Tolima cuando la familia Camargo me eche”

Deportes Tolima nada que levanta cabeza en la Liga II del fútbol profesional colombiano y así se demostró el domingo en la noche, cuando empató 1 a 1 con La Equidad, en la cancha del estadio Murillo Toro, de Ibagué.

Jugadas ocho fechas del campeonato profesional colombiano, el equipo 'pijao' solamente lleva 7 puntos, ocupa la casilla número 17 y así existe preocupación entre los aficionados y críticas de parte de los medios de comunicación de la ciudad. Y es que, desde hace rato para Tolima solamente se habían visto resultados positivos.

Publicidad

En la rueda de prensa posterior al compromiso contra los aseguradores, el profesor Hernán Torres se mostró radical y fue de frente cuando le indagaron sobre la posibilidad de renunciar, de dejar su cargo.

“Les digo una cosa a ustedes, yo me voy cuando la familia Camargo me eche. De resto no me voy a ir”, afirmó contundentemente el estratega del Tolima.

Acá más declaraciones de Hernán Torres en rueda de prensa:

*Críticas al presente del Tolima y su gestión como técnico

Publicidad

“Entiendo a la gente, la mayoría quiere que me vaya. Otros quieren que no me vaya. Ese es el juego y ya tengo muchos añitos para ponerme nervioso. Vamos para adelante hasta que el dueño del equipo no disponga que me debo ir. Así me digan burro como lo hicieron hoy”.

*Leal al Tolima, a pesar de ofertas de otros equipos

Publicidad

"Antes de iniciar este torneo tuve muchas propuestas de equipos muy grandes, de gran poder económico y no me fui. Ahora que la cosa está difícil, no voy a salir corriendo. Sigo trabajando y confío en mis capacidades”.

*Trabajar para revertir la actualidad del equipo

“Lo que importa es el presente, lo que usted hizo o formó. Y hoy tenemos muchas dificultades que tenemos que solucionar. Vamos a ver cuándo puedo hacerlo”.

*Disgusto con el uso del VAR contra el Tolima

Publicidad

"Siempre está en contra del Deportes Tolima. Contra Santa Fe nos pitó dos penaltis que no eran, hoy nos sancionan uno cuya jugada fue fuera del área. Y tengo que decirlo abiertamente porque yo dije que no me volvía a meter, pero es que uno no está allá, no sabe qué se dice, lo que no se dice o bueno, yo sé de pronto qué es lo que sucede”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportes Tolima?

El equipo 'pijao' dirigido por Hernán Torres jugará en la fecha 9 de la liga del fútbol colombiano 2022-II contra el Junior, en el Metropolitano, el domingo 28 de agosto, a las 6.10 p.m.