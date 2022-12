Higuita, tras video de su agresión: “Después de tantos insultos reaccioné, no sé si bien o mal”

El preparador de arqueros de Atlético Nacional rompió el silencio luego de que se conocieran imágenes suyas intentando golpear a un hincha del América de Cali, en medio de un partido de preparación de ambos equipos en Estados Unidos.

René Higuita, histórico portero colombiano y actual preparador de arqueros de Atlético Nacional, publicó en sus redes sociales un video en el que explica su versión de los hechos, tras conocerse imágenes suyas agrediendo a un aficionado del América de Cali.

“Me veo en la obligación, ahora mucho más tranquilo, de hablar del tema y les digo la verdad: la hinchada de América es un amor y por dos o tres personas no puedo juzgarlos a ellos”, fueron las primeras palabras de Higuita.

El antioqueño reconoció que esperaba que el incidente pasará desapercibido, porque según él, “muchas veces las hinchadas lo insultan a uno, pero uno no reacciona”.

Sin embargo, una persona que estaba presente en el lugar de los hechos publicó el video, el cual le dio la vuelta al mundo en segundos.

“Si ven el video, son dos personas que me siguen 15 metros y obviamente no me están pidiendo una foto o predicando la palabra de Dios. Después de tantos insultos y de que me tiraran cosas, reaccioné, no sé si bien o mal”, sostuvo.

En el mismo orden de ideas, señaló: “Que me juzguen a mí, no a Nacional. Me debo a una institución que desea llevar la paz”.

“Me equivoqué, juzguen ustedes, pero uno tiene un límite y espero que esta situación no se vuelva a presentar porque tengo unos nietos, unos hijos y una familia que también están viviendo esto y no es buen ejemplo”, finalizó.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio en la ciudad de Houston, Estados Unidos, en medio de un encuentro de preparación entre Nacional y América, que el cuadro vallecaucano terminó llevándose desde la serie de los penaltis.

Vea la agresión de René Higuita a un hincha del América:

¡SE ENOJÓ! 🤬 René Higuita golpeó en la cara a un barra de #AméricadeCali que se acercó a insultarlo en pleno encuentro frente #AtléticoNacional 🥊😱 pic.twitter.com/k9nfZfVkBb — Historias de Gol (@historiasdegol) July 22, 2018

