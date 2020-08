Hijo de Oswaldo Marcial Palavecino: "Cada que él iba a Colombia, traía el disco de los 14 cañonazos"

Oswaldo Marcial Palavecino sí que hizo historia en Colombia. El argentino falleció el domingo pero siempre será recordado en el fútbol de nuestro país por los 204 goles marcados y sus pasos en equipos como Once Caldas, Nacional, Millonarios, Santa Fe, Cúcuta y Tolima.

A pesar de la tristeza que hay en la familia del exjugador, su hijo, Rubén, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y contó qué le pasó a su padre en los últimos días.

Además, contó una anécdota especial que siempre contaba Oswaldo Marcial Palavecino, que marcó su vida entre Argentina y Colombia.

*Los quebrantos de salud

“Mi papá feliz y agradecido eternamente con el pueblo colombiano, por la forma en la que lo reconocían, lo trataban, estamos pasando un momento difícil, pero es la ley de la vida. Se había resfriado y después de eso de dos días que tuvo fiebre, pensamos que era una gripa común, pero al transcurrir de los dos días mi hermana me llamó que estaba respirando un poco agitado, le dije que lo dejara descansar y que yo me iba temprano a la casa, para ver si lo teniamos que internar. Fui al otro día, hablé con él, estaba agitado y yo llamé al médico del club donde trabajo, le comenté la situación y me dijo que llamara a que lo revisen porque por ahí puede ser positivo a Covid-19 o está encubando una neumonía. La realidad es que llegamos a la clínica y a la hora nos informaron del deceso, le hicieron la prueba y esperaremos el resultado si lo podemos velar o si solo cremarlo”.

*Lo que significó su padre para él

“La vida continúa para todos nosotros, lo disfruté mucho, no era solo mi papá, mi amigo, me dio lo mejor, yo también enamorado de Colombia, viví tantos años allá, con miles de historias, recuerdos, me llamó Peluffo, Maturana, y eso te pone orgulloso y feliz porque vivió la vida que el quiso vivir, feliz de haber jugado al futbol, de su humildad, de ayudar, el pueblo colombiano lo ha recordado de la mejor manera y eso nos hace felices”.

*La anécdota en el Colombia 5-0 Argentina

“Él dejo muchas amistades y como anécdota linda es el día que Colombia ganó 5-0 porque él estaba con la tristeza como argentino, pero estaba contento por el fútbol colombiano y ese día le dijo a mi hermana, la mas pequeña, que si quería iban a festejar con la gente. Él fue y estuvo increíble, había tanta gente celebrando y cuando llegó lo reconocieron y ellos mismos insistieron para que lo dejaran pasar, este es un histórico le decían, los dejaron entrar y estaban muchos periodistas y no podía creer el amor hacia él, hacían reportajes, la entrevistaron a ella también. Cada que él iba a Colombia, traía el disco de los 14 cañonazos”.

