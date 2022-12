Hincha de Once Caldas no podrá entrar a los estadios de Colombia por agredir a un árbitro Un aficionado que arrojó un objeto a uno de los jueces de línea del partido entre el Once Caldas y el Rionegro Águilas, en el choque de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana, no podrá entrar a ningún estadio del país en los próximos 12