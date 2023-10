Hincha infiltrado del América fue agredido por varios fanáticos del Deportivo Cali en el Palmaseca

El mundo del fútbol se vio nuevamente afectado por un lamentable acto de violencia. Antes del inicio del Clásico Caleño de la fecha 17 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II, entre el Deportivo Cali y el América de Cali, un hincha fue objeto de una agresión por parte de seguidores de un equipo del Valle del Cauca. Un video que circuló en las redes sociales muestra cómo varios aficionados del conjunto 'azucarero' atacaron a un hombre en el estadio Palmaseca.

Según reportes iniciales, se ha señalado que la persona agredida aparentemente era un seguidor de la 'mechita' y había intentado ingresar de manera encubierta a la sección de la hinchada del Deportivo Cali. Sin embargo, al ser descubierto en su intento, varios aficionados del equipo verde de Cali le propinaron golpes como respuesta a su presencia en la tribuna.

En el video, se puede apreciar a un individuo despojado de su camisa, avanzando a lo largo de aproximadamente 10 metros, mientras recibe una serie de golpes y patadas de parte de seguidores del Deportivo Cali. Estos hinchas estaban a punto de ingresar a la grada del estadio de Palmaseca.

Minutos antes de iniciar el partido (Clásico) entre el Deportivo Cali y el América de Cali al parecer un hincha del rojo que estaría infiltrado en la tribuna del Cali fue descubierto y ocasionó la situación. Se desconoce bien que ocurrió, pero esta es la versión que llega. pic.twitter.com/RiNYEkDfrN — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) October 15, 2023

Hasta el momento, no se dispone de información acerca del estado de salud del hombre agredido, incluyendo si sufrió heridas graves o si lo llevaron a un centro médico cercano para su evaluación. Además, no ha habido comunicados por parte de ninguno de los dos equipos involucrados ni de las autoridades locales o regionales con respecto a este incidente de violencia. La Policía aún no ha emitido ninguna declaración sobre el caso de agresión que tuvo lugar en el entorno del fútbol y previo a un nuevo clásico caleño.

Publicidad

¿Cómo quedó el Clásico Caleño entre el Deportivo Cali y el América de Cali?

Deportivo Cali y América se enfrentaron en un nuevo clásico vallecaucano, en duelo de la Liga II-2023. @AmericadeCali

El Deportivo Cali y el América se enfrentaron en un clásico vallecaucano en el estadio de Palmaseca. El partido, correspondiente a la fecha 17 de la Liga II-2023, contó con una asistencia masiva de seguidores del Deportivo Cali y presentó un marcado predominio de los colores del equipo en las gradas. Sin embargo, a pesar de la expectación generada, el encuentro finalizó en empate 0-0. Es importante mencionar que se invalidaron dos goles al Deportivo Cali durante el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Publicidad

Los 'azucareros' vuelven a la acción el próximo viernes 20 de octubre enfrentando al Envigado por la jornada 18 de la Liga 2023-II en condición de visitante

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

La 'mechita' jugará el próximo lunes 23 de octubre en el Pascual Guerrero contra Atlético Huila.