Hinchas de Millonarios denunciaron que no pudieron entrar al estadio, con boleta en mano Hinchas de Millonarios denunciaron que no pudieron entrar al estadio, con boleta en mano. varios seguidores del equipo ‘embajador’ se manifestaron por no poder entrar a El Campín, a pesar de haber comprado su boleta para el clásico contra Santa Fe.