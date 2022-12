Hinchas del Medellín en Argentina piden ayuda para volver: “No somos ricos y ya no tenemos fondos”

Golcaracol.com habló este jueves con uno de los aficionados del ‘poderoso’, que reclama soluciones prontas para regresar con su familia. Este es su testimonio.

Un viaje a Argentina para acompañar al equipo de sus amores se convirtió en la peor pesadilla para 14 hinchas del Medellín, que ya completan un poco más de un mes por fuera del país y no saben qué pasará con ellos.

Su desafortunada travesía comenzó cuando quisieron cruzar la frontera hacia a Bolivia para emprender el viaje de regreso y no los dejaron pasar por la aparición de la pandemia del coronavirus.

Durante este tiempo han sufrido golpizas, robos y humillaciones en un país que no es el suyo y del que se han querido ir, pero no se los permiten y tampoco les dan soluciones.

En este momento se encuentran hospedados en diferentes hoteles de Buenos Aires y el Consulado de Colombia asumió sus gastos, pero los aficionados se quejan de que les han incumplido con la comida.

GolCaracol.com habló este jueves con Maicol Domingo, uno de los hinchas del Medellín que se encuentra atrapado en ese país y que aboga por una solución pronta para volver a Colombia.

“La familia nos ha colaborado y lo que teníamos pa’ devolvernos ya nos lo gastamos, por eso necesitamos que la embajada colombiana nos ayude porque la verdad no somos ricos y ya nos tenemos fondos”, le dijo Domingo a este portal.

Cabe recordar que estos seguidores del ‘poderoso’ viajaron a Buenos Aires el pasado 9 de marzo para presenciar el partido entre Boca Juniors y Medellín (3–0), en La Bombonera, por la Copa Libertadores.

Después del partido ustedes se quedan varios días en Buenos Aires y luego viajan a la provincia de Jujuy para pasar a Bolivia y emprender el viaje de regreso, ¿qué pasó en ese momento?

“La Policía de La Quiaca (ciudad fronteriza) nos quería hacer pasar por el río, de ilegales, porque en Bolivía no nos dejaban entrar por el coronavirus. Pero como estaba lloviendo no pudimos atravesar el río. Ese día amanecimos en la calle porque no hospedaban, ni le vendían comida a los extranjeros. La mañana siguiente la misma policía nos golpeó, nos robó. Un periodista hizo público eso y nos trasladaron a un albergue, donde estuvimos 15 días”.

Y después el gobernador de Jujuy les envió un bus para trasladarlos hasta Buenos Aires, pero fueron detenidos en plena vía por violar la cuarentena…

“Sí, el gobernador había dicho que ese bus era para traer la gente a Buenos Aires porque nos iban a repatriar a Colombia y que ya estaba hablado con todas las autoridades. Pero eso era mentira, nadie sabía, eso era un ‘bus suicida’, prácticamente”.

¿Qué pasó entonces con ustedes, a dónde los llevaron?

“Nos coge el gobierno argentino y nos meten en un hotel y ahí ha sido un mejor trato, la comida y todo, pero ahora nos cogió el gobierno colombiano y las cosas han cambiado de bien pa’ mal”.

¿Quién les está ayudando con sus gastos en Argentina?

“La familia nos ha colaborado y lo que teníamos pa’ devolvernos ya no lo gastamos, por eso necesitamos que la embajada colombiana nos ayude porque la verdad no somos ricos y ya nos tenemos fondos”

¿Han podido hablar con algún miembro de la embajada colombiana que les dé una alternativa para regresar?

“Estuvimos con el cónsul, pero él no dice nada, inclusive nos separó en varios sitios y quedó de dar la comida y pues en este momento el grupito que está conmigo está sin comida porque él no ha dado la plata”.

