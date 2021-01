¿Hizo falta Palavecino? Deportivo Cali cedió puntos de local: empató 1-1 con Envigado

Deportivo Cali que venía con puntaje perfecto (6 puntos) no pasó del empate 1-1 contra Envigado , en el estadio de Palmaseca, y en duelo válido por la tercera fecha de la Liga Colombiana , este viernes.

Desde el inicio, los verdes vallecaucanos tomaron las riendas del compromiso. Fueron los encargados de protagonizar las mejores ocasiones con peligro de gol. A lo largo del primer tiempo fueron fieles a su estilo y se apoderaron de la pelota.

Y haciendo honor a su manera de jugar llegó el gol que abrió el marcador, al minuto 17. Luego de una jugada en conjunto lograron un tiro libre, el lanzamiento fue cobrado por el defensa central Jorge Arias, quien sacó un disparo potente para vencer al arquero Santiago Londoño.

Luego del tanto a favor, la cancha siguió inclinada sobre el pórtico visitante, de hecho, en una oportunidad Jhon Vésquez estrelló la pelota contra el horizontal naranja y, después, Ángelo Rodríguez remató y el palo salvó a los antioqueños.

La mesa estaba servida para los dirigidos por Alfredo Arias. Sin embargo, los locales entraron al segundo tiempo con una actitud pasiva. Tenían la posesión, pero de a poco Envigado se fue acercando.

Antes de completarse la hora de partido, los pupilos de Jorge Arastey tuvieron una expedición por sector derecho, Alejandro Toledo entró al área grande y mandó un ‘pase de la muerte’ que, para su fortuna, lo impactó el defensa Hernán Menosse y mandó el balón al fondo de la red. 1-1 el marcador.

La anotación en contra y la paridad obligó a ‘azucareros’ a salir a buscar el partido, situación que al final no se dio. La ausencia de Agustín Palavecino fue notoria, no tuvieron el conocido remate de media distancia del argentino; cuando hubo la necesidad, los chispazos que tenía el volante no se vieron en la cancha.

Con el marcador así, Cali llegó a siete puntos y, parcialmente es líder de la Liga colombiana, a la espera de los juegos de Junior, Pasto y La Equidad, equipos que le pueden arrebatar la ubicación. Su siguiente juego será contra Chicó, en Tunja.

De otra parte, Envigado sumó su primer punto en la Liga. El próximo juego del naranja será frente a Jaguares.