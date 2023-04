Homenaje para Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, por sus 36 años como entrenador

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez recibió un homenaje en Barranquilla, por sus 36 años de trayectoria como entrenador. Esta ceremonia en honor al entrenador del Junior inició con los mensajes por parte de sus amigos que ha logrado gracias al deporte. Entre ellos apareció Daniel Carvajal, René Higuita, entre otros.

"Este homenaje para mí ha sido espectacular, no lo esperaba y me tiene bien feliz y agradecido, porque ha sido muy lindo", comentó de entrada el estratega del conjunto 'tiburón', con respecto a lo vivido en la 'arenosa'.

"La ciudad me atrae y uno se va sintiendo costeño, va cogiendo palabras 'no joda' y esas cosas de los costeños, y para mí este sueño se me está haciendo realidad en un momento duro, donde tenemos todavía mucha piedra por delante", continuó el experimentado timonel antioqueño.

Por otro lado, se refirió a su paso por la Selección Colombia, "el nacimiento fue en el 90, por eso hay esa adoración por la selección y la del 98 fue la clasificación más importante, porque fue una selección que adonde iba era chiflada, porque se había dicho que lo que pasó en el 94 había sido un fracaso".

Recordemos que en sus 36 años como estratega, Hernán Darío Gómez ha pasado por los banquillos de Atlético Nacional, Santa Fe, Medellín y Junior de Barranquilla, a nivel de clubes, y en selecciones tuvo la oportunidad de estar al mando de Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras.

Así las cosas, logró conseguir tres marcas importantes en su paso por los combinados patrios, y es que clasificó a tres selecciones distintas a los Mundiales con Colombia, Ecuador y Panamá, asimismo, llevó por primera vez en su historia a la cita orbital a Ecuador, para la Copa del Mundo de 2002; asimismo, repitió la hazaña con Panamá, en esa oportunidad para el certamen disputado en Rusia 2018.

Ahora su presente se encuentra con el Junior de Barranquilla, equipo con el cual a pesar del difícil momento que atravesaba, ha logrado un resurgir poniéndolo a pelear por un cupo a los ocho, a falta de tres fechas para que culmine el 'todos contra todos'.

De este modo, el 'Bolillo' se prepara para visitar este domingo a Millonarios, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en lo que será un duelo válido por la jornada 17 de la Liga 2023-I, que será uno de los últimos cartuchos que tendrá el conjunto 'tiburón' para lograr la clasificación a los ocho.