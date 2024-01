Los equipos colombiano están en el remate de su pretemporada con la mente puesta en ajustar detalles y la mejor manera de hacerlo es en partidos de fogueo, por eso, Santa Fe se medirá este martes contra Monagas de Venezuela, en Bogotá.

El equipo 'cardenal ' quiere volver a ser protagonista del rentado local, puesto que el semestre pasado no le fue bien, no mostró su mejor fútbol y no clasificó ni a los cuadrangulares finales del torneo y mucho competencia internacional. Los directivos contrataron Pablo Peirano como su nuevo DT y esperan que el 'León' vuelva a rugir.

Por estos días, Santa Fe se ha dedicado a entrenar fuertemente, sin embargo, las pruebas reinas son los juegos de preparación y por eso este martes se enfrentará contra Monagas, equipo de Venezuela.

La escuadra de Caracas tomó vuelo hacia Bogotá para hacer una gira de cuatro partidos que justamente termina con el duelo frente al 'cardenal'. El primer duelo fue contra Tigres, rival al que vencieron por marcador de 2-1. Luego superaron 3-0 a Fortaleza CEIF y por último le ganaron 2-1 y 1-0 a Real Soacha.

Publicidad

Monagas tendrá su debut en la liga venezolana este viernes 19 de enero a las 7:00 p.m. frente a Metropolitanos.

Santa Fe tampoco se ha quedado atrás y registras dos partidos previos al duelo contra Monagas. El primer rival fue Fortaleza CEIF, equipo contra el que jugaron un doblete de juegos: derrota 1-0 y triunfo 1-0.

Luego, el 'León' disputó otros dos encuentros contra Patriotas de Boyacá. Fue un empate 0-0 y una victoria por mínima diferencia. Cabe recordar, que, tanto con los bogotanos como frente a los de Tunja, el que marcó fue el delantero Hugo Rodallega, quien este lunes asegura de manera definitiva que seguirá en las filas del equipo.

Publicidad

Hora y dónde ver HOY Santa Fe vs. Monagas, en partido de preparación en Bogotá:

Fecha: martes 16 de enero

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Campincito

Transmisión: Star Plus

¿Cuándo juega Santa Fe por la Liga Betplay 2024-I?

El 'cardenal' se estrenará en el rentado local el próximo 22 de enero frente al Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad, de la capital nariñense. La pelota rodará a partir de las 8:20 p.m.