“Hoy no tengo un club donde vaya a actuar”: Macnelly Torres

En entrevista al programa ‘El Alargue’, de ‘Caracol Radio’, el volante explicó su situación actual con el Atlético Nacional, que este miércoles disputó la Superliga sin el barranquillero.

Aunque en un principio Macnelly Torres estaba entre los jugadores convocados para visitar a Millonarios en el estadio El Campín, luego no apareció ni en el banquillo de suplentes.

“Realmente no se sabe mi situación. Tuve oportunidad de salir del equipo en diciembre, hoy no tengo un club donde vaya a actuar. Pienso mucho en quedarme en un equipo en el que no quieren contar conmigo”, expresó el volante de 33 años.

“Cada técnico tiene sus esquemas, algunas veces uno entra o no entra. Con Jorge Almirón no tengo ningún problema, él fue claro, pero quedan muchas cosas para analizar de la directiva”, explicó Torres, quien aseguró que Cerro Porteño preguntó por él, semanas atrás, y desmintió a su vez lo de Liga de Quito.

“Pensé en cambiar de aire y llegar a un club en el extranjero, pero las pretensiones económicas no fueron aceptadas. Yo sigo entrenando con Nacional y estoy bien para empezar en el equipo que aparezca dentro de las posibilidades”, finalizó Macnelly Torres, de 33 años.