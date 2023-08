Hubert Bodhert: "América nos gana en el juego aéreo, cada balón que lanzaban era un problema"

Minutos después de la derrota frente a América de Cali por 2-0, el entrenador de Independiente Santa Fe, Hubert Bodhert, habló en rueda de prensa, haciendo evidente su molestia por los diferentes fallos en defensa del equipo, en la tarde-noche de este domingo en el estadio Pascual Guerrero.

Con la pelota quieta como clave de gol en el encuentro, el entrenador cartagenero puntualizó en las deficiencias del ‘cardenal’ y la manera en la manera en la que se va el juego de las ‘manos’ contra los vallecaucanos: “El equipo inició el partido de buena forma. Es un juego que lo desequilibra la pelota quieta donde nosotros estuvimos muy mal y bueno, después en el trámite del juego cedimos un poco la pelota y terminamos desorientados, además de eso, ofensivamente no pesamos”.

“El rendimiento a nivel individual de algunos jugadores no fue el mejor, por lo tanto no tuvimos a la altura. Quizás si hubiésemos competido mejor en cuanto a la pelota quieta no nos llevamos este resultad, porque América me gana el partido en la pelota quieta, cualquier pendejada que me tiraban era un problema, entonces ante eso ya a mí me queda difícil ahí del banco”, complementó molesto Hubert Bodhert.

Sumado a eso, el ‘cardenal’ no se guardó nada y destacó que la propuesta en cancha fue importante, con el arco ‘escarlata’ entre ceja y ceja: “En cuanto al planteamiento de partido el equipo llegó desde el primer minuto, fue arriba, presionó, cogió la pelota, generó, entonces yo no me puedo reprochar por venir a buscar el partido, por venir a jugar, eso no nunca me lo reprocharé, echarme para atrás sí, pero este equipo no lo hizo nunca o por lo menos esa no era nuestra propuesta”.

*Otras declaraciones:

¿Faltan recambios en el equipo?

“De alguna manera sí falta peso, quizás hay cantidad, pero falta peso sobre todo para hacer recambios. Sin embargo, eso es lo que tenemos y vamos a camellar, a mejorar y como digo, algunos no estuvieron y los recambios no son lo que lo ideal”.

La irregularidad…

“Nosotros vamos partido a partido, este es un equipo que todavía ha mantenido una irregularidad, te presenta un partido bueno, otro regular y estamos en construcción, así que hay que seguir trabajando”.

¿Vieron la situación de Lucas González como un punto a su favor?

“No, nosotros tenemos que ocuparnos en nuestro trabajo, en hacer las cosas bien que sabíamos que futbolísticamente teníamos que hacerlo bien para sacar un buen resultado y creo que lo comenzábamos a mostrar desde el inicio del juego y se desequilibra por situaciones específicas, pero eso es un tema que pasa a un segundo plano”.