Hubert Bodhert: “El resultado no es bueno, no es agradable, pero el equipo sigue creciendo”

Santa Fe cayó 2-0 este domingo, a manos del Deportivo Pasto, en el duelo válido por la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano 2023-II. El técnico de los ‘cardenales’, Hubert Bodhert, se refirió a lo que fue el trámite del encuentro y se queda con algunos puntos positivos, a pesar de la derrota.

“Efectivamente el resultado no es bueno, no es agradable, pero creo que el equipo sigue creciendo en algunas situaciones específicas. Hay que mejorar temas de eficacia, toma de decisiones, fue un partido parejo y ellos encontraron dos situaciones puntuales y hoy se van merecedores de la victoria. Veo un equipo que día a día se va estructurando”, comenzó diciendo el estratega cartagenero.

Hubert Bodhert lamentó que las dos anotaciones del equipo nariñense, fueron producto de errores puntuales, y que la suerte tampoco los acompañó.

“La entrada de Kevin Londoño le dio más posesión de pelota, el equipo encuentra un mejor juego, veíamos en Ever Valencia que no estaba tan claro en lo defensivo y ofensivo, y esa es la decisión para entrar Emerson Batalla. En el segundo tiempo el equipo genera más fútbol, pero las dos situaciones puntuales de gol, el primero es desafortunado y el segundo es donde no tuvimos las precauciones suficientes”, mencionó.

Acá más declaraciones de Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe:

*Lo que busca con Santa Fe

“Yo quiero llegar a una final y ganarla, pero en cuanto al tema del trabajo y las formas es conseguir una idea que los jugadores puedan desarrollarla de buena manera. Que sea más fluido, que sea más seguro en la posesión de la pelota y buscar la eficacia, estamos en el camino, en el proceso, esto no es de la noche a la mañana”.

*Ver más allá de la derrota

“No nos quedamos solo en el resultado, vamos a analizar, trabajar y esperamos nuestro próximo compromiso sea mucho mejor”.

*Iván Rojas y un poco más de los goles recibidos

“Iván creo que hizo su partido, me parece que tuvo una buena actuación. Ya el primer gol es un autogol que no tiene nada que ver, fue algo desafortunado. Luego estamos buscando el partido y no referenciamos bien una marca”.