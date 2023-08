Hubert Bodhert: "Estamos en unas semanas amargas; así es el fútbol"

Este sábado Independiente Santa Fe no logró continuar con su racha de victorias en condición de local, luego de empatar 1-1 con La Equidad, en un partido parejo que se disputó en El Campín. Y es que aunque el equipo dirigido por Hubert Bodhert comenzó ganando, los 'aseguradores' encontrarón el gol de la igualdad, que terminó sacando a los 'cardenales' del grupo de los ocho.

Finalizado el compromiso, el estratega cartagenero dio su impresión de lo que fue este primer empate, "nosotros no tuvimos un buen funcionamiento en el inicio de juego, no teníamos la conexión, tuvimos mucha imprecisión en la mitad de la cancha y Equidad tuvo mejor funcionamiento con la posesión de la pelota, pero no nos generaron muchas situaciones de goles reales".

Y agregó, con respecto a los aspectos que tiene por corregir Independiente Santa Fe, "me preocupa que nuestros rechazos son muy cortos. Nosotros estamos organizando, estamos dándole una idea y una forma, y el equipo de momentos la abandona. Estamos en la lucha de buscar tener una regularidad en los 90 minutos. Nosotros queremos dominar y aún no lo somos, pero este es un equipo que va creciendo y ahí vamos. Necesitamos darle un equilibrio a la Liga".

Aquí más declaraciones de Hubert Bodhert:

*Presente amargo

"El fútbol es así, veníamos de dos semanas muy buenas, cuando se gana es rico y a veces vas a tener semanas amargas y en esa estamos nosotros en este instante".

*Lo que le faltó a Santa Fe para ganar

"Nos faltó eficacia, tuvimos una pelota por banda que centra Viáfara por banda y generalmente esa Hugo Rodallega la mete, y esta vez la sacó el portero. Nos faltó meter uno más para poder ganar y ver las cosas desde otro punto de vista".

*Planteamiento del partido

"Nosotros no hemos planificado un partido para ser defensivos. Si no se interpreta bien el juego y no tienes la pelota, necesariamente te toca defender, porque si no estás atacando bien te toca reagruparte y defender. No tuvimos un primer tiempo como lo esperábamos".

*Optimismo en su trabajo

"Me siento seguro en el trabajo que venimos haciendo, creo en el grupo y vamos por esta fase, habrá variantes lógicamente y esperamos que se desarrolle de la mejor manera y podamos avanzar en la Copa Colombia. Necesitamos variantes que nos ayuden a dar la cara de lo que queremos".

*Sobre Iván Rojas

"A Iván Rojas lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que está en Envigado. Es un jugador que me encanta y lo conozco perfectamente. Pero desde nuestra llegada y de acuerdo a lo que nosotros queremos, Iván debía mejorar en perfilamientos y en progresión de juego. Eso hizo que no estuviera en los primeros partidos. Hoy es un jugador que nos aporta lo que queremos y buscamos".