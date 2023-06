Hubert Bodhert fue presentado como nuevo técnico de Santa Fe

El presidente Eduardo Méndez hizo la presentación este domingo de su nuevo cuerpo técnico, semanas después de la salida de Harold Rivera. Así Hubert Bodhert ya su puso la roja de Santa Fe.

“Contento de estar acá, me toca verlos de rojo, antes los veía con otro color, con la fe intacta, con las ganas de hacer las cosas bien y sabemos que el trabajo es el que te va a dar los resultados”, afirmó de entrada el timonel.

Seguido a eso, Bodhert contó sus razones para escoger a Santa Fe, y lo que lo sedujo de vestirse de ‘cardenal’.

“Primero me sedujo que es una institución que tiene jerarquía, que ofrece garantías para conseguir lo que quiero que es un título, pero hay que comenzar a trabajarlo, hay que ir formándolo y al final ya miraremos para qué estamos hechos. Santa Fe es una de las mejores instituciones y eso es de respeto, y hoy tenemos las capacidades, tenemos un recorrido importante para afrontar este compromiso”, aseveró.

Acá más declaraciones de Hubert Bodhert, nuevo técnico de Santa Fe:

*Dará oportunidades a los de la cantera

“Siempre estoy dando oportunidades a jóvenes con talento, personalidad, y el que sea así va a jugar conmigo. Queremos pasar mucho tiempo, donde he pasado no he estado menos de dos años, y se han hecho cosas importantes en esos procesos. Efectivamente todo proceso no comienza ganando y termina ganando, habrá momentos difíciles, e iremos guiando lo que queremos al final. Esperamos durar mucho tiempo en Santa Fe”.

*Trabajar sobre lo construido en Santa Fe

“Es un equipo que siempre ha intentado ser propositivo, plasmar su juego, daremos continuidad a ellos, y algunos temas conceptuales teniendo las herramientas como los inicios, la elaboración, son cosas que visualizo. Hay nómina para pelear cosas importantes que es lo que queremos, y poco a poco irle metiendo mano en lo que pueda ayudar”.

*¿Cómo será el Santa Fe de Hubert Bodhert?

“Mis equipos tienen que ser aguerridos, que les gusta el juego, ser propositivos, mucha exigencia, compromiso, me verán en la línea con la calentura. Jugar bien que es lo que queremos. El tiempo dirá las formas nuestras pero somos un grupo de trabajo que hacemos las cosas bien hace tiempo”.