Hubert Bodhert negó tener roces con la directiva de Once Caldas: "Si no hubiera relación, no estaría acá"

El entrenador del 'blanco blanco' atendió este viernes a los medios en una rueda de prensa, donde habló sobre la actualidad del conjunto de Manizales y el proyecto para el segundo semestre.

Este viernes, Hubert Bodhert se sinceró con la prensa y habló sobre el presente de Once Caldas, equipo que se prepara para afrontar los retos de la Liga Águila II-2019 y las fases finales de la Copa Águila.

Publicidad

El extimonel de Jaguares se refirió al trabajo hecho en la pretemporada, así como a la casi nula actividad del equipo caldense en el mercado de traspasos.

Desde el streaming de Gol Caracol puede ver los partidos de la Copa América en vivo online, siguiendo el enlace del canal oficial de la Copa América.

Además, negó tener roces con la dirigencia y se mostró tranquilo con la base de jugadores que de momento tiene.

Estos son algunos de los apartados de la rueda de prensa, reproducidos por el portal especializado 'Casa Blanca'.

Publicidad

Lo que se ha hecho durante la pretemporada: "Este tiempo ha sido de trabajo y de tomar decisiones. Seguimos en el camino de fortalecer las falencias, con la base que tenemos, y hacer las cosas bien para afrontar lo que viene".

Las zonas del campo a reforzar: "Todo sabemos que necesitamos fortalecer la delantera, estamos intentando concretar unas cosas que tenemos. Para nadie es un secreto que debemos mejorar ahi".

Publicidad

La razón por la que no se anuncian contrataciones: "El tema presupuestal, no pudimos concretar llegadas por ese tema. Carlos Sinisterra (jugador del Medellín) se cayó porque no paso los exámenes medicos. Presentó unos problemas cardíacos que le impedían hacer parte del equipo".

Rumores de roces entre la junta directiva y la dirección técnica: "No sé de dónde salieron las sensaciones de que no hay empatía entre presidente y dirección técnica. Les aseguro que si no hubiera relación, este cuerpo técnico no estaría acá".

Situación contractual de Juan Pablo Nieto: "Él es un jugador de Atlético Nacional. Tiene que presentarse el martes con ellos. Las conversaciones se hacen entre presidentes pero él, en este momento, debe volver".

Una posible primera llegada: "Edis Ibargüen en este momento está presentando exámenes médicos y es un jugador que puede aportar, en Patriotas lo hizo y en Bolivia igual".

Publicidad

Optimismo para competir: "Tenemos un equipo base para afrontar el torneo. Hicimos 28 puntos y no fue malo. Nos faltan algunas herramientas y se están buscando. Es cierto que llevamos 54 días para contrataciones. Nosotros pasamos una lista y esas negociaciones las debe manejar el presidente".

Luchar por todo, el objetivo: "Tenemos que pensar en ganar todo, Liga y Copa. La eliminatoria en Copa es dura pero vamos a trabajar para conseguir todo lo que juguemos".

Publicidad