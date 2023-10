Hubert Bodhert: "No se ve nada bien porque el resultado no es el mejor, pero estamos tranquilos"

Después de finalizado el partido en el que perdieron 5 a 0 frente a Águilas Doradas, en el propio estadio El Campín, en el camerino de Santa Fe se demoraron en salir tanto jugadores, como integrantes del cuerpo técnico.

Incluso, primero atendieron a la prensa los representantes de los antioqueños y explicaron lo sucedido en el escenario de la capital colombiana. Y así, posteriormente aparecieron para hablar con los periodistas el técnico Hubert Bodhert y el delantero Hugo Rodallega.

"La reflexión hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. En este momento estamos dolidos por un resultado y quizás no se va a ver nada bien porque el resultado no es el mejor, pero estamos tranquilos y vamos a analizar lo que se tenga que analizar", dijo de inmediato Bodhert, DT de los rojos bogotanos, en su intervención con los medios de comunicación, al ser consultado por el resultado del compromiso.

El timonel cartagenero explicó cómo fue el desarrollo del partido frente a los 'dorados', que fueron eficaces en la noche de este sábado.

"Este resultado, decir que muchos no van a reconocer nada bueno porque el resultado fue..., pero el equipo empezó jugando y dominando, no hemos tenido la fortuna de concretar. Fue una situación donde el rival fue efectivo y eso al final no deterioró, terminamos ya sin ideas y luego la expulsión ante un gran rival como lo fue Águilas. Sacar una evaluación, no voy a ser objetivo en este momento", precisó Bodhert.

A su vez, tuvo un mensaje para el hinchada de Santa Fe, que al término del partido terminó chiflando tanto a jugadores como al cuerpo técnico. Hubert Bodhert sostuvo que sólo tiene agradecimientos para ellos.

"Lo único que puedo es agradecer porque es una hinchada que me recibió bien, no tengo ninguna clase de reproches. Me enfoco en mi juego y en mi responsabilidad, yo asumo como técnico todo lo que se preste. Cuando no se gana siempre hay un señalamiento y eso es lo que pasa habitualmente, con la hinchada respeto y admiración siempre", aseveró.

Por último, Bodhert sostuvo que seguirán luchando en pro de lograr los objetivos de estar en las finales de la Liga II-2023.

"Este es un equipo que viene de un partido complejo, de una cancha pesada, pero ahora hay que tener tranquilidad, que la gente descanse y vivir este duelo que no es fácil para nosotros, tomar las medidas necesarias, vamos a evaluar, pero todo es con trabajo, este equipo trabaja. Seguimos confiando en este grupo, soy una persona que confía en mi proyecto y he sido una persona valiente ante cualquier situación y tengo fe en que estos muchachos se van levantar y buscar la clasificación".

Lo que dijo Hugo Rodallega, tras la derrota con Águilas Doradas:

*Lo que dejó el partido en El Campín, la reflexión

"Hacer una reflexión es complicado, tenemos que asimilar la situación y saber que somos los verdaderos responsables de este momento, es un partido que se perdió muy vergonzoso y nos sentimos mal por eso. Ahora tenemos que intentar pasar la página, pero sí con mucha conciencia de que se vio mal".

Acción de juego de partido entre Santa Fe y Águilas Doradas. Colprensa

*Cómo se encuentra el camerino de Santa Fe

"Hay mucha tristeza en el camerino, los muchachos estaban tristes, todo el mundo dolido y avergonzados por lo que sucedió, pero fuertes. Yo les dije que tenemos que afrontar esta situación, somos los responsables, como grupo tenemos que fortalecernos y encarar todo lo que viene, así como cuando hemos ganado que celebramos juntos, también hay que aceptar la derrota".