Hubert Bodhert: "Perdemos una oportunidad que nos dio la vida y el fútbol de estar en la final"

Hasta el final luchó Alianza Petrolera, que bajo el mando de Hubert Bodhert, empató 1-1 con Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales, este sábado. El conjunto 'petrolero' tenía el pase a la final en el bolsillo con el tanto de Steven Rodríguez, de penalti, pero el gol de Jarlan Barrera, de Nacional, en el último minuto, los dejó por fuera de pelear por el título.

"Tuvimos un primer tiempo donde el afán y la tensión nos jugó una mala pasada con algunos jugadores que no estuvieron claros, lo que mejor sabemos que es poner la pelota al piso y elaborar y estábamos afanados, un juego de ping-pong que no es nuestra forma", dijo de entrada en su charla con los medios de comunicación el DT de los de Barracabermeja.

El timonel cartagenero aseguró que las sustituciones y hablar en el medio tiempo con su plantel, les sirvió para mejorar en la parte complementaria y encontrar el tanto del empate. Sib¿n embargo, Hubert Bodhert lamentó la clara opción de anotar en los instantes finales.

"Con las variantes encontramos una respuesta positiva, el segundo tiempo después de la charla del intermedio el equipo se aplacó un poco e intentó hacer lo que sabemos hacer; las sustituciones le dan un realce al equipo y se consigue la paridad, fue una variante de emociones y nos alcanzó. En la última jugada clara para definirla y no la metimos, hoy (sábado) desafortunadamente perdemos una oportunidad que nos dio la vida y el fútbol para estar en la final del fútbol profesional", complementó.

Otras declaraciones de Hubert Bodhert:

*Lo que viene para el equipo:

"Ahora toca planificar lo que se viene, efectivamente hay jugadores que lograron un buen rendimiento en este semestre, siempre he sido alguien de no cortarle las alas a nadie, en ese momento tenemos un grupo completo que tienen sus contratos, el equipo se mantiene, al menos que haya alguna negociación".

*El análisis del partido contra Águilas Doradas

"El análisis del resultado, tristes porque no se clasifica, hoy (sábado) se cierre el semestre en lo deportivo donde me siento orgulloso por la forma en que los muchachos asumieron esta responsabilidad, queríamos llegar a la final y duele, pero mi equipo se comportó a la altura".

*Un mensaje para la hinchada:

"Agradecerles por la respuesta en estos cuadrangulares, por el apoyo y aliento que hoy en día tiene este equipo, pedirles que se sostenga esto en este partido, hay que seguir alentando al equipo en las buenas y en las malas".

*Su continuidad en Alianza Petrolera:

"La continuidad mía en Alianza Petrolera creo que no ha tenido ninguna amenaza, yo he tenido una buena relación con los directivos, he sido una persona que ha dado lo mejor por la institución. Mi continuidad está aquí, nos sentaremos con los directivos sobre lo que hay que mejorar, es el orden de las cosas".