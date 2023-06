Hubert Bodhert: "Por lo menos no perdimos y eso nos mantiene vivos en el objetivo"

Alianza Petrolera tuvo esta fecha para poner un pie en la final del fútbol colombiano, no obstante el equipo dirigido por Hubert Bodhert no estuvo fino, igualó sin goles frente Atlético Nacional, y ahora tendrá que definir todo en la última jornada de los cuadrangulares semifinales.

Así las cosas, una vez finalizado el encuentro disputado en el Daniel Villa Zapata, el estratega de los 'petroleros' que se mantienen como líderes del grupo A, dio sus impresiones de lo sucedido en Barrancabermeja.

"El equipo siguió un plan de juego en el que en el primer tiempo y parte del segundo generó lo suficiente para concretar. Fue un partido muy parejo, vimos a un Nacional que impuso una intensidad de juego alto, pero en las variantes nosotros no crecimos y Nacional sí. Al final tuvieron para llevarse los tres puntos, pero el equipo compitió como tenía que hacerlo, duele por no llevarnos el resultado, pero seguimos vivos, tenemos que replantar y queda esta semana para tomar decisiones", afirmó de entrada el estratega cartagenero.

Y agregó, "nos faltó un poco de concentración porque fueron dos goles anulados, tuvimos una clara con Castillo, la eficacia y la concentración para entender el escenario y el espacio que ocupamos para no estar en fuera de lugar en jugadas decisivas".

Por otro lado, habló de los ajustes que hizo en el entretiempo en pro de poder encontrar el gol de la victoria, "nosotros miramos, analizamos lo que pasó en el primer tiempo, intentamos mejorar el tema del posicionamiento que fue fundamental hoy, y fue lo que no nos permitió de alguna manera aprovechar ese hombre de más, dimos las instrucciones y siento que las variantes no estuvieron a la altura del juego y eso no nos permitió crecer".

En otra de sus intervenciones se refirió a las sustituciones realizadas, "no estuvieron a la altura, no estuvimos claros, no generamos lo que teníamos que generar. No pudimos ganar porque no estuvimos claros, por lo menos no perdimos y eso nos mantiene vivos en el objetivo".

Para concluir habló de lo que tendrán qué hacer para conseguir su anhelado paso a la final del fútbol colombiano, "tenemos que ir a jugarnos todo, acá lo único que nos sirve es ganar y tenemos el equipo, el trabajo. Lo de hoy suele suceder, nos lleva a la última fecha con los cuadrangulares con mucha tensión, vamos a disfrutar de esto. Hoy hicimos un buen partido, creo que hicimos un buen espectáculo, así que ahora toca replantear, mirar, fortalecernos e ir con toda el fin de semana en Rionegro".