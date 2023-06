Hubert Bodhert reveló sus planes: "Quiero un Santa Fe que guste y gane con argumentos"

Hubert Bodhert fue el elegido por las directivas de Independiente Santa Fe para dirigir el conjunto capitalino. Si bien este domingo fue presentado el timonel cartagenero, el estratega asumirá su cargo una vez finalice el compromiso de Copa Sudamericana de este miércoles frente a Goías.

No obstante, desde el fin de semana el ex estratega de Alianza Petrolera ha tenido sus primeros acercamientos al equipo y desde ya se está gozando su estadía en la capital. "Estoy disfrutando cada día que vivimos acá, y cada momento. Me estoy gozando todo lo que estoy viviendo en este momento y estoy deseoso de trabajar", comentó Hubert Bodhert, para 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Asimismo, reveló la intención que tiene con el cuadro 'cardenal', "Quiero un Santa Fe que tenga una buena iniciación de juego y también una buena finalización (...) Que sea un equipo que guste y gane con argumentos".

Aquí más declaraciones de Hubert Bodhert

*Refuerzos en mente

"En estos momentos aparece mucha gente, nos ofrecen de todo y estamos analizando, esperando que el presidente cierre algunas contrataciones. Ya tenemos un portero, estamos mirando en la zona media, un interior, un extremo y también estamos mirando la parte ofensiva".

*Continuidad de José Enamorado

"Es un jugador que quería tener, pero sí se va bien. Por eso estamos buscando lo que es un extremo y un interior o mixto. No sé si ya vaya rumbo a Barranquilla, él jugará este miércoles, no tengo oficial del mismo. Lo más seguro es que el hombre no siga, pero ya definirán si va a estar o no. Yo me estoy preparando lo que va a estar".

*Su llegada al equipo

"Hay una ventaja si le podemos llamar así, es que el grupo que está acá en Santa Fe me conoce, conoce mi trabajo y les gusta. De entrada eso para mí es agradable y beneficioso. De los que quiero traer claro que hay unos que ya he manejado y que sé que tienen un buen rendimiento conmigo y que se adaptarían rápido a lo que queremos".

Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe - Foto: Miguel París

*Conocimiento sobre Santa Fe

"Acá llegamos contentos por la oportunidad, con mucha seguridad, porque conocemos la nómina, lo que hizo santa fe este semestre y creemos que podemos llevarlo a un nivel importante y conseguir el primer objetivo que es la clasificación"

*Jugadores de la plantilla

"Creo que Santa Fe tiene jugadores de muy buena calidad y sé que en el proyecto se van a fortalecer, con nuestra metodología, estoy seguro de que podemos elaborar su nivel y conseguir lo que queremos".

*La cantera del 'León'

"Vamos a mirarla, yo soy un hombre de oportunidades con jugadores jóvenes. Toda vez que un joven tenga talento y carácter para afrontar estos compromisos, no me da temor tirarlos al ruedo, ya acá no será la excepción, ojalá podamos encontrar jugadores talentosos que nos ayuden a conseguir todos los objetivos en el equipo principal".

*Sus primeros acercamientos al equipo

"En estos días que han sido evaluativos he tenido la oportunidad de hablar con algunos jugadores a nivel individual y ya he ido sintonizándome. He tenido una acogida muy buena del grupo, siento una buena vibra por parte de ellos, hay buena compatibilidad con ellos".