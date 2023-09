Hubert Bodhert: “Santa Fe es un equipo que no tiene techo; hay que disfrutar esta victoria”

Santa Fe consiguió una importante victoria este sábado, al vencer 1-0 a Junior, en el estadio El Campín, en el partido de la fecha 9 de la liga del fútbol colombiano 2023-II. El entrenador Hubert Bodhert salió contento con el trabajo hecho por sus dirigidos.

Y en rueda de prensa, el técnico cartagenero al mando del equipo ‘cardenal’ destacó lo que realizaron sus ‘muchachos’ en el campo de juego.

“Positivo el balance, el equipo hizo un partido práctico, se acomodó, lo desarrolló de muy buena manera, nos faltó de pronto eficacia, pero el equipo hizo un duelo digno, como se debía hacer. Hoy se debía sumar, llegamos a 14 puntos y hay que seguir trabajando para que sea mejor”, dijo para comenzar Hubert Bodhert.

Además, el técnico de los ‘cardenales’ aseveró que sus dirigidos están para seguir mejorando y que así puedan pelear por el título del campeonato.

“Santa Fe es un equipo que no tiene techo, que sigue en construcción, corriendo, día a día veremos más cosas. Aunque creamos que se juega bien algún partido, seguiremos exigiendo, porque no hay nada perfecto, pero queremos un equipo que mantenga la regularidad de su juego”, agregó.

Acá más declaraciones de Hubert Bodhert, tras Santa Fe 1-0 Junior:

*Destacar el triunfo

“Disfrutar esta victoria, analizar lo que creemos que hay que modificar y seguir para nuestro próximo compromiso en Cali”.

*Los futbolistas se sacan o permanecen en la titular

“Nosotros hoy estamos cumpliendo ocho fechas en la liga, y en estas jornadas han pasado varios en la nómina principal. Algunos se les ha dado continuidad, para darle regularidad a la nómina y confianza, dependiendo de su rendimiento se han sostenido o se han hecho variantes”.

*José Aja y Jhojhan Torres, buen rendimiento

“Todos los muchachos tuvieron una gran actuación, pero ellos hacen parte del equipo, hoy ayudaron, hicieron cosas relevantes, ayudaron al rendimiento del equipo”.

*¿Habrá algún refuerzo en ataque?

“Nosotros estamos mirando, le soy sincero, los que no tienen contrato la gran mayoría no son jugadores que estén en forma o un gran rendimiento, estamos evaluando, no quiero traer alguien por traerlo”.

*La actualidad de los lesionados en Santa Fe

“Tenemos a Harold Rivera que serán como cuatro o cinco semanas, está en su proceso. Como el de Hugo Rodallega, que ya van dos y le quedan dos semanas, hay que esperarlo. Emerson Batalla tuvo un golpe y se le generó un líquido en la rodilla, entonces eso lo sacó de este compromiso, pero ya ayer estaba mejor, pero no lo traje porque no iba a estar al 100 por ciento. Yilmar Velásquez está como Harold, como cuatro o cinco semanas”.