Hubert Bodhert: "Santa Fe hizo lo que tenía que hacer con Millonarios; este equipo no tiene techo"

Culminado el encuentro entre Millonarios y Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga II-2023, Hubert Bodhert atendió a los medios de comuni9cación en rueda de prensa y analizó lo que fue el 2-4 a favor del cuadro ‘cardenal’.

Enfatizando en el gran trabajo realizado en campo y la evolución que ha tenido el ‘expreso rojo’ con el pasar de los partidos, el estratega cartagenero se mostró contento, tras la victoria ‘albirroja’ en el clásico capitalino: “Me gusta el día a día del equipo, nos vamos convenciendo de las forman y fórmulas, vemos a un Santa Fe diferente de la primera fecha, hemos trabajado con buena disposición para entender lo que tenemos seguimos creciendo este equipo no tiene techo”.

“Contra Millonarios se hizo lo que tenía que hacer, cuando tenía que administrar, se administró, cuando tenía que acelerar, se aceleró. El equipo hizo un gran partido y poco a poco vamos llenado de confianza a otros jugadores que necesitamos se sumen a los que vienen en buen momento. Tenemos que seguir lo que está planificado, el plan de trabajo que se está desarrollando, este es un equipo que sigue creciendo, faltan muchas cosas por mejorar y vamos en ese plan, ahora es recuperar el grupo y pensar en el próximo partido”, complementó Hubert Bodhert, en rueda de prensa.

*Otras declaraciones:

Los cambios…

“Con las expulsiones revisamos inmediatamente el tema de las tarjetas amarillas, porque teníamos a Jhojan Torres y lo estaban provocando. Ahora, en el primer cambio, el equipo cambió para bien porque entró Batalla y aumentó el marcador, ya con cuatro goles entra Dairon Mosquera porque Mateo Garavito tenía amarilla y estaba discutiendo pendejadas y había que solucionar esa situación, ya después vimos el cansancio de Ever Valencia y también modificamos”.

Yeison Moreno…

“Lo de él ya son tres goles en dos partidos, eso es bueno para él y para nosotros, sigue en un proceso de crecimiento, ojalá se mantenga en esa racha ganadora”.

¿Por qué el equipo bajó el acelerador en el 1-4?

“En el 1-4 el equipo se posicionó bien, por ahí no intentamos más, pero teníamos el control del juego, con el otro gol el equipo nuevamente mete el acelerador, no pudimos hacer más, pero se hizo lo que el equipo debía hacer, ya miraremos por qué no fuimos tan intensos, no dejar de lado que Millonarios es un gran equipo con uno o dos menos”.

Alberto Gamero…

“El profe hizo los recambios que tenía que hacer, pero con dos jugadores menos era complicado, nosotros teníamos controlada la situación”.