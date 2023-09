Hubert Bodhert: "Santa Fe se está acostumbrando a competir y a sumar; eso es bueno para el equipo"

Santa Fe tuvo un buen desempeño frente al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, al igualar a dos goles en la noche de este miércoles, en partido aplazado de la segunda jornada de la Liga II-2023. Luego del compromiso en el municipio de Palmira, Hubert Bodhert, DT del 'cardenal', habló en rueda de prensa sobre el desempeño de su plantilla.

"En los primeros minutos el equipo presionó, jugó y hubo una imprecisión en el primer gol entre los centrales, pero luego tuvo la capacidad de reponerse, encontrar nuevamente el partido y la fortuna de emparejar las cargas y tener un inicio en el segundo tiempo con buena dinámica y volteamos el partido. Luego pasamos a la jugada desafortunada del penalti y tengo la percepción que no es penalti, pero no le he visto. Es un punto importante para nosotros, es importante que Santa Fe se habitúe a sumar como visitante y hoy (miércoles) estamos iniciando este camino y esperemos que sumemos de a tres de aquí en adelante", sostuvo el entrenador cartagenero.

Bodhert se mostró satisfecho por lo hecho por su escuadra contra los 'azucareros' en Palmaseca. El estratega del 'Corralito de Piedra' agregó que lo más importante es que el rojo capitalino se está acostumbrando a sacar buenos resultados.

"Lo que más rescato de mi equipo es la forma de competir, es un equipo que está encontrando el juego, que día a día se siente más cómodo y que se está habituando a sacar resultados; eso es lo más importante en este momento. El equipo defendió bien, tenía el partido controlado y ya pasa a una situación individual, pero esto hace parte del juego y Santa Fe poco a poco se va acomodando y se va fortaleciendo de una u otra manera y sumar consecutivamente le hace muy bien al equipo", precisó Hubert Bodhert.

Por último, el director técnico de Santa Fe manifestó que, de ahora de adelante, lo vital será mantener la buena racha de resultados.

"El equipo hoy (miércoles) no generó tanto, pero concretó y eso es importante. Veo un equipo que va encontrando su forma, que juega mucho mejor y se está acostumbrando a competir y a sumar y ese es el hábito que debemos tener si queremos llegar a los cuadrangulares en muy buena forma. Vamos creciendo poco a poco y eso es bueno para nosotros", finalizó así su intervención con la prensa Hubert Bodhert.

Santa Fe suma 15 puntos tras nueve jornadas disputadas y se ubica en la quinta casilla de la Liga II-2023.