No, gracias.

Hubert Bodhert, técnico de Once Caldas: “Debimos tener un resultado más amplio” El entrenador del Once Caldas, Hubert Bodhert, se mostró tranquilo, pero no se conformó con ganar por un solo gol, en el partido de la semifinal de ida de la Copa Águila, que se disputó este viernes en el estadio Palogrande.