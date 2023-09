Hubert Bodhert: "Toca pasar el trago amargo; casi siempre hemos sacado resultados, pero nos costó"

Independiente Santa Fe se enfrentó a Alianza Petrolera este domingo en una soleada tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el juego válido por la jornada 12 de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Sin embargo, frente a la derrota 0-1 contra los de Barrancabermeja, Hubert Bodhert habló en rueda de prensa y fue contundente.

Tras la derrota del conjunto bogotano, el técnico de Santa Fe habló del encuentro y reconoció que hubo un buen partido de parte de su equipo, razón por la cual, terminaron cayendo: "El equipo en efectividad no estuvo. No se tuvo un buen juego. No sentí que hiciéramos lo correcto. Nos toca irnos con la otra cara de la moneda que no es lo agradable. Tenemos que analizar y mirar qué tenemos que modificar. Ojalá para el próximo partido podamos tener un delantero centro".

"Siempre fuimos propositivos, pero no hicimos lo correcto. No tomamos buenas decisiones a nivel individual. En lo colectivo fue muy difícil para nosotros. No rompimos como lo debimos hacer y cuando lo hicimos la decisión a nivel individual no fue la correcta. No hicimos un partido correcto, no fue un buen partido. Nos toca pasar el trago amargo. Ahora, toca estar listos para viajar el martes", complementó Hubert Bodhert.

Igualmente, el cartagenero tuvo tiempo de hablar de los suplentes del partido, sin embargo, aseguró no haber conseguido el revulsivo preciso para darle vuelta al marcador: "No hemos tenido soluciones desde el banco. Se los he dicho a mis jugadores. Necesitamos que las variantes tengan un revulsivo y no hemos encontrado eso. Hemos encontrado un once inicial que ha sostenido un buen nivel, pero no estamos teniendo un revulsivo o irreverencia en las variantes. Casi siempre hemos sacado resultados, pero nos costó".

No obstante, el entrenador ya piensa en la siguiente jornada futbolera que enfrentará a Santa Fe contra Atlético Nacional y confirmó que en la defensa habrá cambios de cara a dicho compromiso: "En la parte defensiva va a haber variantes, pero nosotros siempre esperamos que las personas que ingresen deben hacer las cosas bien y tomar buenas decisiones. En esta jornada se perdió, no es agradable, se puede ver todo lo malo, pero nosotros no vamos a perder la cabeza, no nos vamos a enterrar. No puedo estar contento, pero ahora viene un partido con Nacional y tenemos que ponerle actitud y todo lo que hemos hecho ponerlo al servicio y sacar ese partido adelante. Estoy seguro de que el grupo se va a recomponer después de esto".

Aun así, Bodhert mantiene los 'pies sobre la tierra' y asevera que Santa Fe tendrá que analizar los errores y tomar las decisiones correspondientes. "Contra Nacional tenemos que revisar qué es lo que está pasando y mirar dónde están pasando lo errores más continuos y tomar las decisiones que se tengan que tomar para ver una cara diferente el fin de semana. A los que están bien, les doy continuidad y espero que los que estén el miércoles contra Nacional hagan las cosas bien y nos ayuden a sacar el partido", fueron las palabras del cartagenero.

Finalmente, el estratega 'cardenal' dio un parte de tranquilidad con respecto a la situación actual de Hugo Rodallega que, seguramente, le sirve tanto a la hinchada 'cardenal', como para él mismo: "Él va muy bien. Se puede adelantar un poco, pero hay que respetar los protocolos. Siento que la otra semana podría estar, pero esa decisión ya del equipo médico. Yo puedo hablar de lo que veo y la necesidad que tengo me dice que lo quiero mañana, pero el hombre está camellando bien y va por buen camino".

El próximo partido de los 'cardenales' será contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por el juego válido de la jornada 13 de la Liga 2023-II, el próximo miércoles 20 de septiembre.