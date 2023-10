Hubert Bodhert: "Wilson Morelo es buen muchacho, con él no tuve un roce, le deseo que le vaya bien"

Ya hace varias semanas que Hubert Bodhert se marchó de la dirección técnica de Santa Fe. Un 5-0 de Águilas Doradas sobre los 'cardenales' condenó al ya experimentado entrenador y se marchó en medio de la competencia de la Liga II 2023 del fútbol profesional colombiano.

Pero aunque esa noticia ya se dio hace un tiempo, aún se siguen generando temas con el cartagenero en el medio. Así en entrevista con 'As', el delantero Wilson Moreno, ahora en Águilas tras salir del rojo bogotano, dejó alguna declaración polémica: "Mi gol -en el 5-0 en El Campín- fue para el señor Bodhert". Además agregó que para su familia fue dramática su partida del 'león'.

Ante tal afirmación, en Gol Caracol nos contactamos con Hubert Bodhert, quien se refirió a lo dicho por parte del veterano atacante, nacido en Montería y de 36 años.

"Si (Morelo) lo dedicó su gol, pues bien dedicado, está porque yo considero que cualquier jugador que hace un gol debe celebrarlo. Si me lo celebró a mí, no me di cuenta", explicó Bodhert inicialmente.

Tiene algo más que decir de las declaraciones de Morelo...

"Me parece que Morelo es un buen muchacho, que está en una buena institución que está liderando la Liga, pero no he tenido algún contacto con él, un roce o alguna dificultad. Por lo tanto, no lo he leído, hasta ahorita tú que me lo estás diciendo y no paso a esas fases. Le deseo lo mejor, que le vaya bien".

¿Usted supo algo de los inconvenientes familiares de Wilson Morelo por su salida de Santa Fe?

"No creo que sea yo el responsable de lo que haya pasado en su familia. No tengo yo conocimiento de ellos, por lo tanto soy muy respetuoso. No me voy a ocupar de ese aspecto".

Wilson Morelo celebra un gol de Águilas Doradas frente a Santa Fe. COLPRENSA

Pasando a otro tema, ¿es cierto que tiene opciones de ir a otro club del fútbol colombiano, se menciona el Bucaramanga?

"Nada concreto. Escuchando algunas ‘cositas’ que por ahí se están presentando; lógicamente ya vivimos el duelo de la situación. Enfocándonos en un nuevo proyecto, viendo mucho fútbol que es lo que necesitamos en este momento y básicamente leyendo; hay que leer. Estos momentos para leer porque tenemos el momento y el espacio. Esperar qué pasa".

¿El tema Santa Fe es cancelado para usted?

"La salida de Santa Fe se asume con mucha madurez, con mucha tranquilidad y con mucha confianza. Sabemos que desde nuestra parte hicimos y dimos todo; son situaciones en el fútbol y tenía que pasar. Estamos tranquilos y pensando en nuestro próximo proyecto".

¿Es Hubert Bodhert de mano dura con sus jugadores o eso es un mito que se ha ido creando?

"Soy una persona exigente en mi trabajo, la disciplina es fundamental en todo proyecto, pero soy muy bien con mis jugadores, soy flexible en muchas cosas; soy una persona amigable y que me gusta trabajar con alegría, donde los que han trabajado conmigo saben que soy una persona muy jocosa, pero en cuanto al tema del juego soy muy exigente. Nosotros, como cuerpo técnico, le entregamos la información suficiente para que el jugador desarrolle y cuando toca poner mano dura se pone, pero también soy alguien que comprende y soy muy afectivo con mi grupo. Todo es de manejo, yo me sentí bien con el grupo de Santa Fe".