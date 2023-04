Hubert Bodhert y lo vivido en el Palogrande: "Sentimos miedo, salió gente de todas partes"

Este martes en el fútbol colombiano se vivió otro reprochable suceso en los estadios de nuestro país. A pocos minutos de que culminara el encuentro, algunos aficionados del Once Caldas ingresaron al terreno de juego del Palogrande con intenciones de agredir a los futbolistas del 'blanco blanco'. En la otra cara de los sucesos, Hubert Bodhert, entrenador de Alianza Petrolera, equipo rival del conjunto de Manizales, relató lo sucedido para el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Fue una situación compleja porque al ver nosotros que la hinchada que empezó a meterse, yo les dije a los muchachos que esperáramos que el juez nos diera la orden para poder salir y no cometer ningún error. Cuando se metieron, el juez dio la orden y recogí a los muchachos hasta sacar el último. Fue un momento de tensión para todos nosotros", expresó de entrada el estratega con pasado en Once Caldas.

Y complementó con respecto a lo acontecido, "en esos momentos, uno sabe que los desadaptados no están cuerdos y puede pasar cualquier cosa. Lo que encuentren en el camino pueden que lo cojan también. Pero la verdad con nosotros no se metieron. Ellos fueron directamente a unos jugadores de Once Caldas para maltratarlos".

Aquí más declaraciones de Hubert Bodhert:

*Presentimiento de lo que podía pasar

"Nosotros teníamos el presentimiento y el conocimiento de que eso podía pasar, ya lo habíamos hablado en la charla previa al partido. En la medida que nosotros tengamos la pelota, dominemos el juego y tengamos el resultado a favor, esto se puede calentar, y puede que se vaya en contra de Once Caldas y así fue".

*La reacción de sus dirigidos

"Apenas comenzaron a bajar los hinchas, nosotros estábamos prevenidos y sabíamos que podía pasar eso y por eso nos guardamos lo más rápido posible. Cuando comienzan a bajar los hinchas, uno ya sabe que eso se iba a poner feo, y cuando comenzaron a agredir, porque entraron bastantes a la cancha, nosotros salimos lo más rápido posible, pero sé que los jugadores del Once Caldas no salieron con la misma velocidad de nosotros. Después de ver los videos pudimos ver que agredieron a muchos".

*Sensaciones de lo vivido

"No entramos en pánico, pero claro que hay miedo. Miedo porque no sabes de donde te va a salir gente, estaban saliendo personas de todas partes. Rodríguez, que fue al último jugador que agarré, que se quedó quieto y estupefacto viendo todo y me tocó agarrarlo, porque a cualquiera de nosotros nos podían hacer daño".

*Medidas por tomar al respecto

"Está llegando un mensaje muy claro, para los encargados, para que tomen decisiones fuertes, o por lo menos decisiones que la gente pueda respetar. La sola sanción de una fecha o dos no está pesando. La tensión se va a aumentar el segundo semestre y va a ser mucho más bravo, eso va a estar caliente. Toca tomar medidas drásticas porque esto no puede seguir creciendo".