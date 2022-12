Hubert Bodhert y su continuidad en Once Caldas: “Si es por resultados yo me tengo que ir”

El entrenador del cuadro caldense compareció ante los medios de comunicación, luego de la derrota 0-1 a manos de Santa Fe, en el estadio Palogrande, de Manizales.

No fue el mejor partido para Once Caldas y para Hubert Bodhert, técnico que se muestra preocupado por los últimos resultados en los que no ha cosechado triunfos.

La conferencia de prensa en el escenario manizalita fue candente, varios periodistas le consultaron al DT sobre su rendimiento al frente del club. El timonel fue certero en sus opiniones.

Ante el de su continuidad dijo: “eso es un concepto que los periodistas manejan, vamos a revisarlo”, y es que según una de las preguntas, los hinchas piden su cabeza.

Claro está que fue sincero en una de sus declaraciones, “si es por resultados, Hubert Bodhert se tiene que ir de Once Caldas, porque los resultados no me acompañan, yo no puedo engañar a nadie, nunca lo he hecho”.

Ya es más de año y medio en el que Bodhert ha estado en el Once, sobre una eventual decisión de los directivos añadió: “hay otras cosas que los administrativos evalúan y son los que determinan si rompen o no el proceso, o si va caminando bien lo que hemos diseñado”.

De cara al futuro cercano sentenció, “hoy tengo tranquilidad porque hicimos lo posible por ganar, entiendo el dolor de la gente y cómo tienen que estar; estamos pasando momentos muy complicados, pero si yo me desespero no está bien, y si la solución es que se vaya el técnico, los directivos tomarán la decisión”.

