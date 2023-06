Hubert Bodhert ya firmó con Independiente Santa Fe y sería presentado en las próximas horas

Independiente Santa Fe se quedó sin entrenador en propiedad desde del 11 de mayo cuando el presidente del conjunto 'cardenal', Eduardo Méndez, anunció en la rueda de prensa del partido que no se continuará con Harold Rivera. Así las cosas, luego de más de un mes con Gerardo Bedoya como DT interino, se conoció que Huber Bodhert será el nuevo estratega del 'león'.

En medio del programa 'Blog Deportivo de 'Blu Radio', Javier Hernández Bonnet reveló la noticia.

"Me confirman que Huber Bodhert ya firmó con Independiente Santa Fe, que viene con grupo de asistentes, no me confirman si 4 o 3, pero que Hubert Bodhert ya es el nuevo técnico de Santa Fe y que será presentado en las próximas horas. Me acaba de decir una fuente allegada al club de Barrancabermeja", comentó de entrada nuestro director general.

Y agregó con respecto cómo se llegó al entrenador cartagenero, "después de Pablo Peirano no hubo más candidatos y se mantuvo la conversación con Hubert Bodhert, es decir que solo existió Huber Bodhert como alternativa. El presidente de Santa Fe llegó a un acuerdo con el uruguayo, lo contrata y luego el uruguayo pide más plata y entonces ahí es donde se decide mirar hacia el fútbol colombiano. Porque el tiempo ya es corto y se necesitaba alguien que tenga conocimiento, por eso la contratación de Bodhert en Independiente Santa Fe", concluyó Javier Hernández Bonnet.

Publicidad

Asimismo, en los últimos instantes Alianza Petrolera anunció la salida de su estratega, "Hubert Bodhert deja de ser el Director Técnico de Alianza Petrolera, pero estará por siempre en cada uno de los corazones 'aurinegros'".

En el mismo comunicado publicado a través de las redes sociales del conjunto 'petrolero' agradecieron su labor al frente del equipo, "por hacernos soñar, vivir noches inolvidables en el Daniel Villa Zapata y unirnos como nunca... ¡GRACIAS TOTALES!".

Por hacernos soñar, vivir noches inolvidables en el Villa Zapata y unirnos como nunca... 🏟️



¡GRACIAS TOTALES!



Hubert Bodhert deja de ser el Director Técnico de Alianza Petrolera, pero estará por siempre en cada uno de los corazones aurinegros. 💛🖤#GraciasBodhert pic.twitter.com/aJoNs2Q8jT — Alianza Petrolera (@APetrolera) June 21, 2023

Recordemos que en su periplo como entrenador de los 'aurinegros', que inició el 19 de julio del 2021, Hubert Bodhert logró dirigir 104 partidos, de los cuales ganó en 35 oportunidades, empató en 32, perdió 37, para un rendimiento total del 44%.

Publicidad

Cabe resaltar que si bien ya es cuestión de horas para que se anuncie la llegada del cartagenero al conjunto 'cardenal' aún se desconoce quién dirigirá el partido de Copa Sudamericana que le resta a Independiente Santa Fe, donde tendrá que recibir a Goías, en lo que será un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del certamen internacional.