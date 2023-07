Huberth Bodhert: "Hubo buenas sensaciones, siempre será mejor corregir sobre la victoria"

Minutos después de consumar la victoria por 1-0 frente a Jaguares, por la primera jornada de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, el entrenador de Independiente Santa Fe, habló de su debut en el banquillo ‘cardenal’, los tres puntos y lo que viene para el conjunto rojo.

Así como el cartagenero lo manifestó en rueda de prensa ante los medios de comunicación, las sensaciones del juego fueron positivas, frente a las pocas sesiones que ha tenido al mando de los capitalinos: “Hubo buenas sensaciones, el equipo siempre intentó, pero me quedo básicamente con la actitud del grupo, donde, por momentos en el segundo tiempo se perdieron un poco las formas y era natural que pasara por el poco tiempo de trabajo que tenemos”.

“La actitud, las ganas de seguir adelante, de buscar el resultado, para mí es lo más valioso y eso les decía a ellos, toda vez que en un grupo hay buenas sensaciones, que hay buenas vibras, suelen suceder esta clase de situaciones”, complementó Bodhert, quien también analizó lo que fue el desarrollo del encuentro, donde afirma, costó generar espacios frente a un equipo que se masificó en la parte defensiva: “Hoy ponemos la primera piedra para crear una fortaleza, para crear un gran equipo; siempre será bueno corregir sobre la victoria”.

“Nosotros planificamos, hicimos un plan de juego, el equipo tenía que tener un buen posicionamiento porque sabíamos que Jaguares iba a complicar cerrando los espacios y así fue, nos costó mucho del primer tiempo romper la línea de pase interiores y utilizamos mucho el juego por bandas. Ya en el complemento aclaramos un poquito las cosas y tratamos de encontrar mucho más a Fabián Sambueza, sin embargo, después vimos a un equipo que básicamente vino fue a buscar un cero, que nos complicó, pero al final se dio el resultado que se tenía que dar”, dijo el entrenador de Independiente Santa Fe, que debutó en el banquillo ‘cardenal’ con victoria.

*Otras declaraciones:

¿Cómo hace ese ensamble de los refuerzos al equipo?

“Nosotros básicamente resguardado la base de equipo que encontramos, para este juego los únicos jugadores que ingresaron a esa base fueron los dos volantes primera línea, el resto mantuvimos el equipo que venía y después ahí fueron llegando las variantes con jugadores que tienen poco tiempo de trabajo y, bueno, pasando los partidos vamos tomando la idea que queremos y la vamos fortaleciendo

¿Qué sensación le deja la primera presentación del equipo?

“Debo admitir que se perdieron un poco las formas, la idea, pero sabíamos que a nivel individual se podía conseguir un resultado. No fue el mismo juego del primer tiempo, pero nos vamos con los tres puntos, faltan todavía muchas cosas en este equipo, pero lo que sí le tengo que exaltar a este grupo es la actitud así se juegue bien, regular o no de la mejor manera, siempre estuvo al frente tratando de que Jaguares no saliera. Ahí vamos en el camino”.