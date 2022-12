Hugo Gottardi: “a veces cometes errores y la pelota va afuera, esta vez fueron dos y la pelota fue adentro”

El asistente técnico de Millonarios dijo en rueda de prensa que los dos tantos recibidos por el equipo azul, nacieron de fallas de su onceno, que a la final no pudo concretar sus opciones.

Deportivo Cali derrotó por 2-0 a Millonarios en el marco de la quinta fecha de la Liga colombiana, que este domingo tendrá otros cinco duelos.

“Se mereció llevar algo de acá, pero a veces no es merecimiento si no hacer las cosas bien, nosotros en un minuto cometimos un error garrafal y expulsión y eso cuesta mucho, en el futbol de ahora es difícil, más no imposible remontar un marcador con un hombre menos”, dijo Gottardi.

El asistente técnico de Millonarios dijo que le pidió a sus hombres en el entretiempo que aprovecharan su velocidad y ello se notó en la segunda parte.

“Cuando el aquero contrario se tira al piso quiere decir que tenemos el control, el arquero de ellos se dio cuenta de que nosotros los estábamos llevando, es difícil cuando uno está con uno menos, hay que lucharla, lo que sí puedo decir, el técnico de ellos vio las cosas e hizo cambios defensivos”, aseguró Gottardi.

El encargado de Millonarios, mientras el técnico Miguel Ángel Russo se recupera de sus quebrantos de salud terminó diciendo “a veces cometes errores y la pelota va afuera, esta vez fueron dos y la pelota fue adentro”.